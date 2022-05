Fügen holt Punkt bei Wacker II – WSG Tirol Amateure siegen beim SV Innsbruck

Details Montag, 02. Mai 2022 18:29

Ganz bittere Schlussphase für den SV Innsbruck in der richtungsweisenden Partie im Kampf um den Klassenerhalt gegen die WSG Tirol Amateure. In der Nachspielzeit trifft die WSG zweimal und siegt im unteren Play-Off der Regionalliga Tirol mit 4:2. Fügen holt einen Punkt beim FC Wacker Innsbruck II.

Fügen holt bei Wacker Innsbruck II nach 0:2 noch einen Punkt!

Thomas Luchner, Trainer SV Fügen: „In der ersten Hälfte haben wir uns unglaublich schwer getan, Wacker war klar besser, wir haben keine Zweikämpfe angenommen und sind deswegen nicht ins Spiel gekommen. Wacker geht bereits nach einer Minute durch Aboubacar Cisse in Führung – für uns ein extrem schlechter Start. In der 21. Minute stellt Rio Nitta auf 2:0 und das Spiel schien der Heimelf klar die drei Punkte zu bringen. Wir hätten in der ersten Hälfte auch schon 0:3 zurückliegen können und dann wäre die Niederlage wohl abgehakt gewesen. So hatten wir dann aber doch noch die Chance mit Nachdruck und Hoffnung in die zweite Halbzeit zu gehen, in der wir dann wesentlich besser aufgetreten sind. Aus meiner Sicht verdient haben wir dann doch noch einen Punkt mitnehmen können. In der 59. Minuten das 2:1 durch Alexander Kogler und das 2:2 fiel dann in der 79. Minute durch Christian Gschösser. Selbst ein 3:2 Erfolg wäre noch im Bereich des Möglichen gewesen!“

WSG Tirol Amateure gewinnen beim SV Innsbruck

Richtungsweisendes Duell am Tabellenende. Für den SV Innsbruck ging es um die Chance, doch noch dem sicheren Abstieg zu entgehen, für die WSG Tirol Amateure um die Möglichkeit der Abstiegsrelegation zu entgehen. Zur Pause steht es 2:2, nachdem die WSG Tirol einen Blitzstart hinlegt und nach einundzwanzig Minuten durch einen Doppelpack von Justin Forst mit 2:0 führt. Der SVI kommt aber mit toller Moral wieder auf 2:2 heran – Ertugrul Yösavel und Paul Heel treffen. Ganz bitter für den SVI der Doppelpack der Gäste in der Nachspielzeit – Simon Pittl und Justin Forst treffen und so feiern die WSG Tirol Amateure einen 4:2 Erfolg. Damit fehlen den WSG Tirol Amateuren zwei Punkte auf Fügen und damit auf den fixen Ligaverbleib. Für den SV Innsbruck wird es schwierig dem Fixabstieg zu entgehen – mit einem Spiel mehr hat man drei Punkte weniger am Konto als die WSG Tirol Amateure.