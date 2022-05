Extrem wichtiger Dreier für die WSG Tirol Amateure gegen Fügen

Details Dienstag, 31. Mai 2022 01:20

Im unteren Play-Off der Regionalliga Tirol ist nach der Heimniederlage des SV Innsbruck gegen die Haller Löwen im Ausmaß von 0:2 der Abstieg des SVI faktisch besiegelt. Die anderen vier Mannschaften setzen alles daran der Abstiegsrelegation zu entgehen, beim FC Wacker Innsbruck II geht es zudem um das wirtschaftliche Überleben. Ebenso wie Hall konnten auch die WSG Tirol Amateure einen extrem wichtigen Dreier feiern – 3:0 gegen Fügen.

2:0 Führung von Wattens zur Pause

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: „In der ersten Hälfte waren wir spielbestimmend, aber Fügen sehr gefährlich im Konter. In der 22. Minute konnten wir durch Felix Kerber mit 1:0 in Führung gehen, Daniel Siess gelingt in der 37. Minute das 2:0. In die zweite Halbzeit sind wir sehr schlecht gekommen. Fügen war aber offensiv nicht wirklich gefährlich. Erst kurz vor Schluss konnten wir richtig den Deckel drauf machen, Cem Üstündag gelang das 3:0. Ein extrem wichtiger Erfolg für unser Team.“

Beste Spieler WSG Tirol Amateure: Mario Ackerl (V), Felix Kerber (ST)

Fixabsteiger steht faktisch fest – der Rest kämpft gegen eine eventuelle Abstiegsrelegationspartie

Drei Runden vor Schluss steht der SV Innsbruck faktisch als Absteiger fest, auf den Abstiegsrelegationsplatz fehlen bereits neun Punkte nach der 0:2 Heimniederlage gegen die Haller Löwen. Welche Mannschaft in die Abstiegsrelegation gegen den Tabellenzweiten der Tirol Liga gehen muss, steht absolut noch nicht fest. Nach Verlustpunkten hat derzeit Fügen die schlechtesten Karten, allerdings ist ja noch unklar wie es überhaupt mit dem FC Wacker Innsbruck weiter gehen wird. Die WSG Tirol Amateure und der SV Hall haben in dieser Runde sehr wichtige Siege gefeiert, die sehr gute Chancen einräumen, einer Abstiegsrelegation zu entgehen.