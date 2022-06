Klarer Erfolg von Imst gegen Kitzbühel – Kufstein dreht 0:2 gegen Reichenau

Details Samstag, 04. Juni 2022 14:55

In der letzten Runde des oberen Play-Off der Regionalliga Tirol wird es zum entscheidenden Spiel um den Titel zwischen dem SV Wörgl und dem FC Sparkasse Imst kommen – Anpfiff am 18. Juni 2022 um 18 Uhr. In Runde 30 hast sich der SC Sparkasse Imst ganz klar gegen den FC Eurotours Kitzbühel mit 6:1 durchgesetzt. Der FC Kufstein verpatzt die ersten zwanzig Minuten gegen SVG Reichenau total, kann dann aber mit einer starken zweiten Hälfte das Spiel noch auf einen 4:2 Erfolg drehen.

Imst dominiert gegen Kitzbühel

Es entwickelte sich von Beginn an ein rasantes und schnelles Spiel, in dem die Gäste aus Kitzbühel, mit sehr robustem Körpereinsatz und hohem Pressing, ihr Glück in der Velly Arena, suchten. Imst hielt dagegen und Alp Demir vollendete in der 16. Minute ein Solo mit einem wunderschönen Schuss in das Kreuzeck zum verdienten 1:0.

In der 25. Minute der doch überraschende Ausgleich durch Maurice Entleitner nach perfektem Zuspiel des rechten Außenverteidigers. Die Heimelf antwortete aber prompt und nur zwei Minuten später stand Christoph Eller nach einem kurz abgewehrten Flachschuss goldrichtig und brachte den SC Sparkasse Imst 1933 abermals in Führung. Rene Hellermann, Stefan Lorenz und Alp Demir vergaben in der Folge noch Chancen auf eine höhere Pausenführung.

Kitzbühel startete besser in Hälfte zwei und versuchte den Ausgleich zu erzielen. Simon Stigger im Tor der Hausherren war bei einem Distanzschuss von Christian Pauli aber auf seinem Posten und dirigierte seine Abwehr infolge sehr souverän.

In der 62. Minute die Vorentscheidung durch Stefan Lorenz, der nach einem Eckball zum 3:1 trifft. Die Hausherren spielten sich nun in einen wahren Spielrausch und erhöhten durch Alp Demir und Eller Christoph sowie den eingewechselten Joshua Stigger auf 6:1.

Beste Spieler SC Sparkasse Imst: Ponholzer Fabian (Innenverteidigung), Lamp Lukas (Innenverteidigung), Moser Thomas (Mittelfeld), Alp Demir (Mittelfeld), Eller Christoph (Mittelfeld), Lorenz Stefan (Stürmer)

Fanbus von Imst zum Cup-Halbfinale am Pfingstmontag

Herbert Ramsbacher, Trainer SC Sparkasse Imst: „Im letzten Heimspiel dieser Saison konnten wir den Zuschauern in der Velly Arena noch einmal tollen Fußball und sechs Tore unserer Elf präsentieren. Unsere Gäste aus Kitzbühel versuchten sehr früh zu stören und attackierten sehr hoch. So entwickelte sich ein schnelles, dynamisches und eben torreiches Spiel. Unser hoher Aufwand wurde belohnt und wir konnten uns somit ein Entscheidungsspiel am letzten Spieltag in Wörgl, um den Tiroler Meistertitel, erarbeiten. Kompliment an unser Team, welches als kompakte Einheit fungiert und bereits im gesamten Frühjahr jede Menge Spaß, Entschlossenheit und Teamgeist vermittelt. Am Pfingstmontag werden wir im TFV Cup Halbfinale in Kufstein alles dafür geben, um in das Endspiel zu gelangen. Unser Vorstand organisierte für das Spiel in Kufstein eigens einen Fanbus und wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung unserer Fans!“

Leichtsinnige Phasen von Kufstein gegen Reichenau

Ronald Gercaliu, Trainer FC Kufstein: „Die ersten zwanzig Minuten haben wir komplett verschlafen. Leichtsinnige Fehler, sowas darf natürlich nicht passieren. Das liegt aber sicher auch an der jungen und unerfahrenen Mannschaft, muss natürlich abgestellt werden. Die Gäste sind durch Hannes Wibmer und Alexander Oberwalder nach neun Minuten 2:0 in Front gelegen. Dann habe wir uns aber gesteigert und ins Spiel gefunden. In der 21. Minute der Anschlusstreffer durch Bojan Margic. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas umgestellt, tolle Moral der Elf, super Aktionen. Wir haben wirklich schönen Fußball gespielt und lagen nach Treffern von Maximilian Pfeifer, Bojan Margic und Lukas Hofmann in der 77. Minute 4:2 voran. Aber dann fingen wir wieder an leichtsinnig zu werden, Reichenau konnte aber die Chancen nicht nützen. So bleib es dann beim in Summe verdienten 4:2 Erfolg!“

Beste Spieler FC Kufstein: Bojan Margic (ST), Maximilian Pfeifer (MF), Sahin Karayün (V)