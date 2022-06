Haller Löwen vor Gruppensieg – Wacker Innsbruck II mit klarem Erfolg gegen den SVI

Details Montag, 06. Juni 2022 00:54

Im Kampf gegen den Abstieg aus der Regionalliga Tirol gibt es ja, desto länger die Saison dauert, umso mehr Fragezeichen. Fix ist: der SV Innsbruck wird im unteren Play-Off den letzten Tabellenplatz belegen – gegen den FC Wacker Innsbruck gab es eine klare 0:4 Niederlage – zwei Spiele stehen noch aus. Das nächste Fragezeichen ist die Zukunft des FC Wacker Innsbruck – erklärtes Ziel ist es ja, in der Regionalliga Tirol weiterzuspielen, allerdings läuft derzeit das Konkursverfahren mit ungewissem Ausgang. Fix in der Regionalliga Tirol verbleibt der SV Hall nach einem 1:0 gegen die WSG Tirol Amateure. Die Frage ist nun wer muss in die Abstiegsrelegation gegen den Tabellenzweiten der Tirol Liga. Neben den WSG Tirol Amateuren ist auch Wacker Innsbruck II und der SV Fügen gefährdet. Aber leider es ist eben nicht nur eine sportliche Frage.

Drei Treffer von Aboubacar Cisse für Wacker II gegen den SVI

Thomas Löffler, Trainer FC Wacker Innsbruck II: „Grundsätzlich sind wir sehr gut in das Spiel gekommen und haben sehr viele Chancen kreiert. In der 14. Minute ist Aboubacar Cisse das 1:0 für uns gelungen. In Folge hatten wir einige Probleme in der Rechtsverteidigung. Aber Aboubacar Cisse konnte in der 27. Minute nachlegen und auf 2:0 stellen. Knapp vor der Pause das 3:0 durch Jakob Singer – so konnten wir dann doch mit einer klaren Führung in die Pause gehen. Kurz nach Wiederanpfiff Strafstoß für meine Elf und Aboubacar Cisse hat verwandelt. Danach ist dann nicht mehr viel gegangen, sommerliche Temperaturen und das Spiel war ja faktisch entschieden.“

Beste Spieler FC Wacker Innsbruck II: Aboubacar Cisse, Simon Plattner, Jakob Singer

Haller Löwen bezwingen die WSG Tirol Amateure

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: „Leider eine sehr schlechte erste Hälfte von unserer Mannschaft – lief unter dem Titel Jugendfußball. Große Verunsicherung, leider der Situation nicht gewachsen. Hall geht bereits in der 11. Minute durch Pascal Burger in Führung. Vorab sah man leider kein gutes Zweikampfverhalten. Viel besser lief es in Hälfte zwei. Gute Möglichkeiten, kein Glück im Abschluss. Eine knappe Niederlage am Ende.“