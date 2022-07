Aufsteiger Silz/Mötz mit starker zweiter Hälfte gegen die WSG Tirol Amateure

Details Samstag, 23. Juli 2022 01:48

Auftakt zur Regionalliga Tirol Saison 2022/23 – erste höchst überraschende Ergebnisse inklusive. Aufsteiger SPG Silz/Mötz mit einem Start nach Maß – ein 3:0 Erfolg gegen die WSG Tirol Amateure. Noch überraschender die 2:5 Niederlage des SC Sparkasse Imst in der Reichenau. Der SV Wörgl setzt sich gegen den FC Eurotours Kitzbühel knapp mit 1:0 durch. Ein heftiges Gewitter in Hall – Hall gegen Kufstein musste abgebrochen werden. Am Samstag, dem 23.7.22 um 18:30 Uhr ist der zweite Aufsteiger Kundl in Fügen in Aktion, am Sonntag der große Schlager zwischen den beiden Top-Teams 21/22 Telfs und Schwaz – Ankick in Telfs um 17 Uhr

Doppelpack von Ertugrul Yildirim für Silz/Mötz

In der ersten Hälfte sehen weit über 300 Zuschauer im Innstadion Mötz eine sehr ausgeglichene Partie. Auf beiden Seiten gibt es aber kaum Szenen vor den Toren, die Verteidigungslinien stehen bei beiden Mannschaften sehr gut. Die Offensive hat sowohl bei der Heimelf, als auch bei den Gästen, zu wenig Durchschlagskraft, um wirklich gefährliche Situationen zu erzeugen. So bleibt es bis zur Pause torlos.

In der 50. Minute muss das Spiel wegen eines Gewitters unterbrochen werden, man hat aber mehr Wetterglück als in Hall. Hall gegen Kufstein musste abgebrochen werden, die Partie in Mötz kann nach kurzer Unterbrechung fortgesetzt werden. Die Heimelf kommt besser aus der Kabine, sehr gute Angriffsaktionen werden aber vorerst nicht genützt. Nach einem Eckball von Luka Dzidziguri in der 68. Minute ist aber der Bann gebrochen – Harald Pichler erzielt die Führung für Silz/Mötz. Zehn Minuten später kann der Goalie der Gäste den Ball nur kurz abwehren, Ertugrul Yildirim gelingt im zweiten Versuch das 2:0. Einen weiteren Assist kann sich Luka Dzdziguri beim dritten Treffer anschreiben lassen – perfekte Freistoßflanke auf Ertugrul Yildirim, der einen Doppelpack schnürt. Der Aufsteiger gewinnt mit 3:0 gegen die WSG Tirol Amateure - nach einer sehr starken zweiten Hälfte.

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „In der ersten Hälfte gab es offensiv nicht viel zu sehen – von beiden Mannschaften. Grund waren sehr kompakte Abwehrreihen. Mit dem Treffer zum 1:0 war dann der Bann gebrochen , die Tore zum 2:0 und 3:0 für meine Mannschaft waren verdient. Silz/Mötz war in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft.“