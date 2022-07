Reichenau überrascht – klarer Erfolg gegen den Tiroler Meister Imst

Details Samstag, 23. Juli 2022 16:21

Philipp Thurnbichler ist beim Auftakt seiner Mannschaft SVG Reichenau nicht zu bremsen – drei Treffer gegen den doch leichten Favorit SC Sparkasse Imst. Die Knackpunkte sind sicherlich ein Doppelschlag gegen Ende der ersten Hälfte und das schnelle 4:1 nach Wiederanpfiff. Der Trainer von Imst, Herbert Ramsbacher, verspricht im kommenden Derby gegen Telfs eine stärkere Elf aus Imst. Der Auftakt endet mit einer 2:5 Niederlage gegen Reichenau.

Drei Treffer von Philipp Thurnbichler für Reichenau

An die 300 Zuschauer sehen eine höchst gelungene Premiere der Heimelf. Ein Spieler sticht offensiv aber ganz besonders heraus – Philipp Thurnbichler gelingt in der zehnten Minute auch die Führung für Reichenau. Imst hält aber dagegen und kommt in der 21. Minute durch Stefan Lorenz zum 1:1. Die Vorentscheidung in dieser Partie ist ein Doppelschlag der Heimelf in der 34. und 39. Minute. Michael Rauth und der zweite Treffer von Philipp Thurnbichler sorgen vor der Pause für die 3:1 Führung für Reichenau.

Faktisch den Sack zu macht aber Philipp Thurnbichler mit seinen dritten Treffer kurz nach der Pause – 4:1. Diesen Vorsprung bringt Reichenau zunächst über die Zeit, Imst kann die Heimelf trotz gutem Engagement nicht mehr gefährden. Im Finish noch jeweils ein Treffer für beide Mannschaften – das 5:1 durch Mario Kleinlercher in der 84. Minute, in der Nachspielzeit kann Benjamin Schmiederer für Imst noch auf 2:5 verkürzen.

Foto: Daniel Schönherr

Herbert Ramsbacher, Trainer SC Sparkasse Imst: „Es war gestern in puncto Bereitschaft, Einsatz und Wille zu wenig. Die Reichenauer wollten diesen Sieg einfach mehr und haben deshalb verdient gewonnen. Wir werden im Derby gegen Telfs eine andere Imster Mannschaft erleben, so viel kann ich versprechen!“