Sensationeller Auswärtssieg des Aufsteigers Kundl in Fügen

Details Montag, 25. Juli 2022 00:43

Die zweite riesengroße Überraschung neben dem 5:2 Erfolg von Reichenau gegen Imst in der ersten Runde der Regionalliga Tirol 2022/23 war wohl die Heimniederlage des SV Opbhacher Fügen gegen den SC Holz Pfeifer Kundl. Pascal Wegscheider ließ es zweimal für Kudl Krachen, Fügen kam erst in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel, konnte aber die 0:2 Niederlage nicht mehr verhindern. Damit stehen die beiden Aufsteiger Silz/Mötz und Kundl auf Platz zwei und drei der Tabelle. Hall gegen Kufstein – wegen einem Gewitter abgebrochen – wird am 26. Juli 2022 um 19:30 Uhr neu angepfiffen. In der kommenden Runde staht damit ein großer Schlager bereits fest – am 29. Juli um 19:30 Uhr empfängt Kundl das Team der SVG Reichenau.

Doppelpack von Pascal Wegscheider für Kundl

Großartige Kulisse mit über 600 Zuschauern und Fans am Sportplatz Fügen. Die Heimelf will den Schwung der Vorsaison mitnehmen und gegen den Aufsteiger und Meister der Tirol Liga Kundl drei Punkte holen. Kundl kann sich von Beginn an auf eine sehr kompakte Defensive verlassen. Dazu legt Kundl in der Offensive einen Blitzstart hin. Pascal Wegscheider trifft in der dritten Minute zum 1:0 für Kundl. Fügen findet kein Rezepgt, kommt nicht ins Spiel und die Gäste eiskalt. Ind er 26. Minute das 2:0 – aber abermals Pascal Wegscheider zum 2:0.

In der Pause kommt bei Fügen Yannik Funck, in der 57. Minute Manuel Jochriem und Thomas Eberharter. Fügen nun besser im Spiel, aber Kundl in der Abwehr weiterhin sehr kompakt. Fügen kommt durchaus trotzdem zu Möglichkeiten, aber der Ball will nicht ins Tor der Gäste. Entweder ist ein Kundler Bein dazwischen oder der Ball geht knapp am Tor vorbei. So bleibt es beim überraschenden – oder besser gesagt sensationellen Auswärtserfolg von Kundl mit 2:0.

Kaderänderungen SC Kundl vom Sommer 2022

Abgänge:

- Sebastian Siller-Gager (SV Fügen)

- Belmin Majetic (SC Ellmau)

Zugänge:

- Hararld Zoglauer (FC Kramsach)

- Florian Gapp (FC Kramsach)

- Daniel Vujanovic (FC Zirl)

- Isak Esen (FC Söll)

- Matthias Eberharter (SK Hippach)