Unglückliche Heimniederlage von Kitzbühel gegen Telfs

Details Samstag, 13. August 2022 15:22

In der vierten Runde der Regionalliga Tirol hat der FC Eurotours Kitzbühel die zweite Niederlage kassiert. Eine bittere Heimniederlage, denn ein Dreier war aufgrund der gezeigten Leistungen absolut möglich. Es hapert im Abschluss, es fehlt das Spielglück, der SV Telfs sichert sich mit einem 2:1 Erfolg drei Punkte. Am Montag, dem 15.8.2022, steht bereits die nächste Runde am Programm. Kitzbühel muss gegen die immer besser in Schwung kommenden Kicker des SC Schwaz auswärts antreten, Telfs empfängt Tabellenführer Kufstein, der Reichenau im Spitzenspiel knapp mit 1:0 bezwingen kann.

Eine unnötige Niederlage gegen Telfs

Mario Anfang, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Unsere Mannschaft war die spielbestimmende Mannschaft in der ersten Halbzeit. In den ersten zwanzig Minuten konnten wir genau das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben und dominierten das Spiel. In der Folge erspielten wir uns einige Chancen und zwei davon waren hochkarätige Möglichkeiten, mit denen sich eine Mannschaft auch für den Aufwand belohnen muss. Danach passten wir uns dem Gegner an und wir neutralisierten uns gegenseitig. Telfs hatte dann auch eine sehr gute Möglichkeit durch Michael Augustin, die aber unser zur Zeit stark spielende Goalie Nazar Penkovets entschärfte. Fazit: erste Halbzeit muss man mit einem 2:0 in die Pause gehen, da uns noch ein Elfmeter verwehrt wurde. Zur Pause stand es aber 0:0

Die zweite Halbzeit verlief wie die Schlussphase der ersten Halbzeit. Beide Mannschaften spielerisch sehr limitiert. In der 63. Minute kombinierten wir uns über der linken Seite über Andreas Wörndl und Sadri Pacolli durch, auf Christian Pauli der Andreas Wörndl in der Box bediente und mit einem Kopfball das 1:0 machte.

Danach passierte nicht mehr viel auf beiden Seiten bis zu 73. Minute. Ein Freistoß aus dreißig Metern nutzte - nach einem Stellungsfehler von uns – Julius Perstaller sehenswert per Kopf zum 1:1. Auch nach dem Anschlusstreffer hatte ich nie das Gefühl, dass wir dieses Spiel aus der Hand geben werden. Doch leider kommt es im Fußball ab und zu anders. Wir bekamen in der 87. Minute einen Elfmeter gegen uns, wobei aus meiner Sicht unser Spieler klar den Ball spielt. Die heutige Videoanalyse bestätigte diese Wahrnehmung von gestern. Julius Perstaller verwandelt zum 2:1 für Telfs.

So haben wir ein Spiel, das wir kontrolliert haben, am Ende verloren. Der Gegner hatte in neunzig Minuten - ohne die beiden Standards - nur eine sehr gute Torchance. Trotzdem sind wir sehr stolz auf unsere junge Mannschaft – der Altersdurchschnitt reduzierte sich um 5 Jahre gegenüber der Vorsaison! Wir haben in diesem Spiel wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht!“

Wir haben uns nicht belohnt!

Markus Dorn, sportlicher Leiter FC Eurotours Kitzbühel: „Wir begannen sehr stark, spielten die ersten zwanzig Minuten sehr gut Fußball, haben uns aber leider von der Spielweise des Gegners anstecken lassen. Probierten es immer wieder auch mit hohen Bällen, aufgrund der Chancen wäre eine Führung zur Pause verdient gewesen. Ein klarer Elfmeter nach zwanzig Minuten wurde uns vorenthalten. Sehr guter Start, leider haben wir uns nicht belohnt, Telfs hatten wir sehr gut in Griff und die Gäste hatten kaum Chancen.

Unser Führungstreffer durch Christian Pauli, er setzte sich auf der linken Angriffsseite großartig durch, nach einer Maßflanke auf Andreas Wörndl erzielte dieser den Treffer per Kopf Ganz bitter: Laufduell um die 70. Minute herum, der Ball scheint schon im Out, nach einem äußerst unnötigen Check des Gegenspielers, knallte Dominik Prantner in die Bande und zog sich eine Verletzung zu. Er musste mit der Rettung ins Spital eingeliefert werden. Verletzungsgrad steht noch nicht fest, jedoch fällt uns wieder ein junger Spieler langfristig aus!

Fazit: Beide Mannschaften haben nicht viel zugelassen, wir haben auch nach unserer Führung wenig zugelassen, leider verloren wir durch zwei Standardsituationen das Spiel ein wenig unnötig. Nach einem guten Start ins Spiel, haben wir uns nicht belohnt, hätten aber nach der Führung bei den Standards etwas schlauer agieren müssen. Ganz weiß der Gegner nicht, wie er die drei Punkte mitnehmen konnte. Kommentar zu der Leistung des Schiedsrichters verkneife ich mir an dieser Stelle. Hat in wenig entscheidenden Situationen nicht glücklich agiert. Weiter geht es gleich am Montag in Schwaz, wir sollten uns am starken Start gegen Telfs aufrichten, dann sollte auch was möglich sein!“