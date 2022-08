Wörgl macht mit Sieg in Hall Boden gut – WSG Tirol mit haarsträubenden individuellen Fehlern gegen Fügen

Details Sonntag, 14. August 2022 00:26

Ein an und für sich guter Auftritt der WSG Tirol Amateure in der vierten Runde der Regionalliga Tirol zu Hause gegen den SV Opbacher Fügen. Aber die Chancenauswertung und grobe individuelle Schnitzer bringen nach neunzig Minuten eine 0:2 Niederlage. Der SV Wörgl fährt in Hall einen 3:0 Sieg ein, in der Anfangsphase hatte Wörg aber die Chance, das Spiel in die entgegengesetzte Richtung laufen zu lassen.

Martin Rinker und Thomas Luchner analysieren WSG Tirol Amateure gegen Fügen

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: Gutes Spiel, allerdings müssen wir es trotzdem knallhart analysieren, wir sind sehr unzufrieden. Besser wird es nicht immer laufen, mehr Torchancen wird es auch nicht oft geben. Haarsträubende, individuelle Fehler wurden bestraft, da ist es schwer, als Sieger vom Platz zu gehen. Wären alle Aussetzer bestraft worden, hätten wir 0:4 verloren. Fügen hat die Tore viel zu einfach erzielen können. Es ist die mangelnde Effektivität, die uns bremst. Wenn man bedenkt, wie viel Aufwand wir betreiben müssen. um zu Chancen zu kommen! Es war aber auch viel okay in diesem Spiel, war ein gutes Heimspiel, das Ergebnis hat leider überhaupt nicht gepasst. Fügen hatte die erste, selbst heraus gespielte Aktion, in der 60. Minute, alle anderen Möglichkeiten waren von uns aufgelegt. Chancen von uns nicht genutzt, schnelle Führung der Gäste. Großchance für Fügen in der 35. Minute, hätte zur Pause auch 0:2 stehen können. Auch der Goalie der Gäste war sehr stark! Stangenschuss, ausgebliebener Elferpfiff wie in der fünften Minute, im Gegenstoß das 0:1. Klare Abseits-Fehlentscheidung in der 75. Minute gegen uns. Soll aber alles keine Ausrede sein, wir haben unsere Chancen nicht genützt. Wir werden am Montag in der Reichenau alles dafür tun, um voll anzuschreiben!“

Thomas Luchner, Trainer SV Fügen: „Relativ schnell unsere Führung zum 1:0 in der sechsten Minute durch Stephan Kuen. Wir haben aber trotzdem überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Wattens hätte einige Tore machen können, unser Goalie hat mit Superparaden Treffer verhindert. In der zweiten Hälfte haben wir stabiler agiert, hätten das Spiel früher entscheiden können. In der 74. Minute das 2:0 durch Matteo Steiner. Aufgrund der zweiten Hälfte ein Arbeitssieg, aber Wattens hätte in der ersten Hälfte den Weg zum Sieg beschreiten können!“

Haller Löwen starten gegen Wörgl stark

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Die Haller-Löwen begannen stark, hatten in der Anfangsphase zwei Topmöglichkeiten, die sie aber nicht nutzen konnten. Im Laufe des Spieles wurde dann die Wörgler stärker und erzielten nach einem Eckball durch Manuel Treichl per Kopf das 1:0. Nach der Pause sofort wieder Wörgl zur Stelle, dieses Mal durch den von den Hallern kommende Baydar, der eine perfekt gespielte Kombination zum 2:0 gekonnt und mit Übersicht abschloss. Die Hausherren ab diesem Zeitpunkt etwas nachlassend, dennoch fanden sie zweimal die Chance zum Anschlusstreffer vor, scheiterten aber mit ihren Abschlüssen am wiederum ausgezeichnet spielenden jungen Tormann Mitterer in den Reihen der Gäste. Die Wörgler hatten aber dann letztendlich alles sicher im Griff und erzielten - durch den kurz zuvor eingewechselten Deutsch, mit seinem ersten Ballkontakt - das 3:0. Wörgl gewann, wenngleich zu Beginn mit Glück und einem guten Tormann, verdient. Wörgl freut sich nun auf das Spiel am Montag, dem 15.8.22, auswärts gegen Mötz/Silz.“

Beste Spieler SV Wörgl: Tormann Mitterer, Kekez und Erb