Wörgl gelingt in der Reichenau der zweite Dreier der Saison

Details Samstag, 27. August 2022 13:54

SVG Reichenau ist sehr gut in die Saison gestartet, beim SV Wörgl hat der Motor etwas gestottert. Im direkten Duell im Rahmen der siebenten Runde der Regionalliga Tirol, konnte der SV Wörgl den Schalter umlegen. Mit einem 2:0-Auswärtserfolg werden zwei sehr wichtige Punkte eingefahren und man kann in der Tabelle zu Reichenau fast aufschließen.

Schneller erster Treffer und disziplinierte Spielweise von Wörgl

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Die Gäste gingen sofort in Führung: Drazen Kekez stellte nach Doppelpass mit Nebojsa Vukuvic nach scharfem Schuss auf 1:0 für Wörgl. Die Wörgler hatten in Folge alles in Griff und ließen die Hausherren bis zur Pause zu keinem gefährlichen Angriff kommen.

Nach der Pause wurde das Spiel ausgeglichener, die Hausherren spielten nun offensiver, konnten aber nur bei den Eckbällen gefährlich werden. Wörgls Marco Tormann Lella überzeugte aber mit sicherem Stellungsspiel und gutem Herauslaufen. Die Reichenauer bemühten sich redlich, allerdings konnten sie gegen die an diesem Tag kompakt starke Wörgler Mannschaft nichts ausrichten. Am Ende dann noch das 2:0 für Wörgl, Nebojsa Vukuvic köpfte eine Freistoßflanke von Yigit Baydar, vorbei am herauslaufenden Tormann Clemens Steiner, ins Tor.“

Ein verdienter Sieg, das schnelle Tor zu Beginn und die gute, disziplinierte Spielweise war der Schlüssel zum Erfolg, Wörgl überzeugte mit einer geschlossen guten Mannschaftsleistung!“