Schwaz zaubert bei den Haller Löwen

Details Samstag, 03. September 2022 15:31

Der SC Eglo Schwaz und der FC Kufstein haben in der achten Runde der Regionalliga Tirol dem Tabellenführer Silz/Mötz vorgelegt. Am Freitag, dem 2. September 2022, setzte es für den SV Hall eine sehr bittere 1:8-Heimniederlage gegen Schwaz. Schwaz wie entfesselt, Hall mit einem Mann weniger in Hälfte zwei. Mit dem 4:0 für Schwaz bei Halbzeitpfiff war aber die Partie faktisch schon entschieden, bevor Hälfte zwei angepfiffen wurde. Der FC Kufstein lässt gegen Kundl nichts anbrennen und übernimmt mit einem 3:0 - für zumindest vierundzwanzig Stunden - die Tabellenführer. Am Samstag ab 15:30 Uhr, kann Silz/Mötz wieder zurückschlagen, es wird aber alles andere als einfach sein, in Kitzbühel drei Punkte zu holen.

Sechs Treffer für Schwaz vom Fünfer

Martin Hofbauer, Trainer SC Eglo Schwaz: „Das Spiel wurde eigentlich schon in der ersten Halbzeit entschieden. Ein ganz toller Auftritt meiner Mannschaft und richtige Zaubertore waren dabei. Ein Treffer schöner als der andere. Hall hatte die beste Möglichkeit beim Stand von 0:0. Das war dann sicher so etwas wie ein Weckruf für meine Mannschaft. Dann sind wir aber in der 17. Minute durch Patrick Knoflach in Führung gegangen. 2:0 durch Michael Knoflach in der 23. Minute, abermals Patrick in der 29. Minute zum 3:0. Sechs Minuten vor dem Pausenpfiff das 4:0 durch Martin Auer.

Vier Minuten nach Wiederanpfiff eine Gelb/Rote Karte gegen Hall. Das 5:0 durch Jakob Grasl in der 66. Minute, das 6:0 durch Christian Auer zehn Minuten später. Hall gelingt durch Boris Juric der Ehrentreffer, Tobias Vogler und abermals Jakob Grasl sorgen für den Endstand von 8:1 für Schwaz. Bemerkenswert, dass sechs Treffer um den Fünfer herum abgeschlossen wurden. Das zeigt, dass die Treffer perfekt vorbereitet wurden. Ein ausgezeichneter Auftritt meiner Mannschaft!“