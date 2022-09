Kufstein verteidigt Tabellenführung mit Sieg in Kitzbühel

Details Samstag, 10. September 2022 00:32

Der FC Eurotours Kitzbühel bekam in der neunten Runde der Regionalliga Tirol Besuch von den Kickern des Tabellenführers FC Kufstein. Die beiden Trainer analysieren das Spiel doch recht unterschiedlich. Für Mario Anfang von Kitzbühel hat das Spiel keinen Sieger verdient, für Denis Husic von Kufstein war es ein souveräner 2:0 Erfolg. Kufstein hält damit die Tabellenspitze drei Punkte vor Schwaz, die den SV Wörgl klar mit 4:0 besiegen. Das Spiel der SPG Silz/Mötz gegen Reichenau musste wetterbedingt wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden.

Unter Wert geschlagen

Mario Anfang, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Ein klasse Regionalliga- Spiel! Nach neunzig Minuten muss man aus meiner Sicht sagen, dass dieses richtig gute und schnelle Spiel eigentlich keinen Sieger verdient hat. Beide Mannschaften boten ein hohes spielerisches Niveau für die Regionalliga Tirol. Auch wenn der FC Kufstein von der 50. bis zur 65. Minute sich einige richtig gute Chancen erspielt hatte, wurde heute meine Mannschaft unter ihrem Wert geschlagen. In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel großteils im Griff und kombinierten richtig stark nach vorne in das letzte Drittel. Doch zurzeit fehlt uns die Durchschlagskraft in der Box. Zu viele Ausfälle in der Offensive sind für uns schwer zu kompensieren. In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste die besseren Chancen, bis wir das Spiel ab der 70. Minute wieder kontrollierten. Aber es bot sich das gleiche Bild wie in Halbzeit eins. Die Chancen waren mehr als vorhanden. Doch uns wollte der Ausgleich nicht mehr gelingen. In der Nachspielzeit kassierten wir noch aus einem Konter einen unglücklichen Elfmeter zum 0:2. Den Zuschauern wurde an diesem Freitag ein Top Regionalliga Spiel geboten, was hoffentlich - trotz einer Niederlage - wieder mehr Menschen in unser wunderschönes Stadion bringen wird. Man muss auch dem Schiedsrichter-Team unter der Leitung des hervorragenden Andreas Staudinger großes Lob aussprechen!“

Souveräner Sieg

Denis Husic, Trainer FC Kufstein: „Über die neunzig Minuten gesehen ein souveräner Sieg meiner Mannschaft. Nach unserem Führungstreffer in der 31. Minute durch Bojan Margic, lag der Ausgleich eigentlich nie so wirklich in der Luft. Kitzbühel hat danach aber natürlich Druck gemacht. In den ersten fünfzehn Minuten der zweiten Hälfte hätten wir drei Tore machen müssen. Wir haben den Sack nicht früh genug zugemacht, deswegen ist es vom Ergebnis her eng geblieben. Auch in den letzten fünfzehn Minuten hatten wir wieder einige Möglichkeiten auf den zweiten Treffer, gelungen ist er uns aber erst in der Nachspielzeit. Ein Foulspiel an Bojan Margic, Ronald Gercaliu hat den Strafstoß zum 2:0 verwandelt.“