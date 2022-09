WSG Tirol Amateure setzen sich mit Sieg gegen Kundl vom Tabellenende ab

Details Montag, 12. September 2022 01:31

In der neunten Runde der Regionalliga Tirol ist den WSG Tirol Amateuren ein sehr wichtiger Sieg gegen den SC Holz Pfeifer Kundl gelungen. Nach einem 5:1 Erfolg geht es zwei Platze nach oben auf Position acht. Weiter geht es bereits am Dienstag, dem 13. September, 2022. Extrem wichtige Partie am Tabellenende zwischen Hall und Kundl und der Schlager zwischen Kufstein und dem Sensationsaufsteiger Silz/Mötz stehen am Programm. Richtungsweisende Partie zwischen Wörgl und Imst – wie berichtet ist Herbert Ramsbacher nicht mehr Trainer in Imst.

Jetzt wollen wir Konstanz zeigen

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: „Schnelle Führung für meine Mannschaft – toller Spielverlauf – nach dreizehn Minuten 2:0 durch zwei Geniestreiche von Justin Forst. Beim 1:0 hat er den heraus stürmenden Tormann von Kundl überlupft, beim 2:0 vernascht er zwei Kundler mit einem Haken und schließt aus spitzem Winkel ab. In Folge noch eine Topchance von unserem Kapitän Martin Schmadl. Dann - mit einer der wenigen Chancen für Kundl - stellt Isik Esen auf 2:1. In Folge nicht mehr viel los, wir lassen wenig zu. Aber auch wir haben offensiv keine zwingenden Chancen mehr. Kurz vor der Halbzeit eine tausendprozentige Möglichkeit, der Ball geht aber nur an die Latte. Kundl bleibt im Spiel, über Ecken ist Kundl absolut gefährlich.

Mitte der zweiten Halbzeit der nächste Hochkaräter von Yannick Vötter, aber schon eine Minute später Schuss von Justin Forst ins lange Eck – das 3:1. Kundl probiert, unseren Goalie aus dem Mittelkreis zu überheben – der Ball geht an die Querlatte und ins Out. Da hätte es eventuell noch mal ganz unnötig spannend werden können. Kundls Gegenwehr lässt etwas nach, Kilian Bauernfeind zum 4:1, Cem Üstündag zum 5:1. Somit haben wir diese selbst auferlegte Pflichtaufgabe gemeistert, das zweite Spiel in Folge gewonnen. Jetzt wollen wir Konstanz zeigen und am Dienstag den dritten Sieg in Folge gegen Kitzbühel landen.“

Beste Spieler WSG Tirol Amateure: Cem Üstündag (ZMF), Justin Forst (ST), David Jaunegg, Marcel Dosch

Austragung am Kunstrasen unverständlich

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Die Amateure der WSG Wattens besiegten den SC Pfeifer Holz Kundl klar mit 5:1. Das Spiel begann für Kundl denkbar schlecht, denn bereits nach vierzehn Minuten führten die Gastgeber mit 2:0. Kundl kämpfte sich allerdings zurück und verkürzte durch Isak Esen auf 2:1. Danach war das Spiel recht offen, ehe der Treffer von Justin Forst nach 66 Minuten die Vorentscheidung brachte. Im Finish gelangen den Amateuren dann noch zwei Treffer. Unverständlich, warum das Spiel am Kunstrasen ausgetragen wurde, denn der Rasen im Gernot Langes Stadion war in einem hervorragenden Zustand!“