WSG Tirol Amateure mit Heimniederlage gegen Kitzbühel

Details Donnerstag, 15. September 2022 17:05

Die Basics haben gefehlt, meint Trainer Martin Rinker zur Niederlage seiner Elf in der zehnten Runde der Regionalliga Tirol. Die WSG Tirol Amateure unterliegen dem FC Eurotours Kitzbühel mit 1:2 und haben damit die Chance verpasst, den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu schaffen. Am kommenden Wochenende geht es für Wattens zum Tabellenführer Kufstein – Ankick ist am Samstag, dem 17.9.2022, um 17:30 Uhr. Kitzbühel empfangt am Sonntag um 14 Uhr die Haller Löwen. Der Schlager steigt schon am Freitag um 19 Uhr. Schwaz empfängt das Team von Reichenau.

Doppelpack von Stefan Lauf für Kitzbühel

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: „Sehr ärgerlich diese unnötige Niederlage. Anstatt den dritten Sieg in Serie einzufahren mit einer gut bestückten Mannschaft ein klassischer Selbstfaller. Kitzbühel ersatzgeschwächt, Gründe für die Niederlage waren aus meiner Sicht die Einstellung, technische Fehler, Passqualität. Das hat uns permanent in ungute Situationen gebracht. Wir mussten dauernd dem Ball hinterherlaufen. Ausschlaggebend waren nach fünfzehn Anfangsminuten offenbar die Überzeugung, dass nur die Frage ist, wie hoch wir gewinnen. Da sind dann sämtliche Sachen auseinandergebrochen, kein Teamsport mehr ab der 15. Minute. Genau ab dem Moment als Kitzbühel nach einer Freistoßflanke und schlechter Abwehr mit 1:0 durch Stefan Lauf in Führung ging. Kitzbühel ist in Führung und sie bekommen eine breite Brust. Kitzbühel denkt sich jetzt erst recht, den Verletzungssorgen zum Trotz. Eine der wenigen Topchancen vergeben wir bis zur Pause fahrlässig.

Zweite Halbzeit nehmen wir uns viel vor, haben eine Topchance gleich zu Beginn. Wieder nicht konsequent im Abschluss. Wir müssen offensiver werden, bieten dadurch Räume für Kitzbühel an. Aus einer derartigen Situation das 2:0 für Kitzbühel – abermals durch Stefan Lauf. Dann setzen wir alles auf eine Karte, das wird zwar in der 74. Minute durch einen Treffer von Yannick Vötter zum 1:2 belohnt. Der letzte Punch fehlt aber um noch als Minimum ein Remis zu holen. In der 91. Minute haben wir auch Pech – Freistoß von Forst geht nur an die Latte. An diesem Tag war es zu wenig – Fokus Aggressivität hat einfach gefehlt. Nächstes Spiel Kufstein auswärts – ich denke, da ist wohl allen klar, worum es da geht. Wir werden alles tun, um das nächste Erfolgserlebnis einzufahren.“