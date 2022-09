Schwaz gewinnt den Kracher beim Aufsteiger Silz/Mötz!

Details Sonntag, 25. September 2022 23:09

Der Schlager der zwölften Runde der Regionalliga Tirol zwischen der SPG Silz/Mötz und dem SC Eglo Schwaz hat gehalten, was man sich davon versprochen hat. In einer mitreißenden Partie setzte sich Schwaz durch, aber die SPG war ein starker Gegner, der die Gäste voll fordert. Durch die Niederlage des Tabellenführers Kufstein in Wörgl ist Schwaz damit bis auf zwei Punkte an den Leader herangerückt.

Coach von Schwaz: „Offensivpower der SPG – wir waren nie auf der sicheren Seite!“

Christian Pöham, Co-Trainer SPG Silz/Mötz: „Trotz frühem Tor durch Samuel Krismer in der dritten Minute konnten schlussendlich die Schwazer die Partie für sich entscheiden. Der Sieg für Schwaz geht in Ordnung. Nun heißt es voller Fokus auf den SV Hall am kommenden Freitag!“

Martin Hofbauer, Trainer SC Eglo Schwaz: „Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel für meine Mannschaft. Beim schnellen ersten Gegentor wollten wir auf Abseits spielen – hat nicht funktioniert – 0:1 durch Samuel Krismer. In Minute zehn aber eine Ecke und das 1:1 per Kopf durch Johannes Kinzner. In Folge hatten wir in Halbzeit eins noch zwei Hochkaräter – Philipp Riegler war zweimal allein auf Goalie der Heimelf unterwegs, konnte aber diese beiden Möglichkeiten nicht nutzen. Kurz vor der Halbzeit eine Großtat von unserem Goalie Lukas Wackerle – er rettet gegen Ertugrul Yildirim ganz hervorragend.

In Hälfte zwei die nächste Großchance für Ertugrul. In der 48. Minute Philipp Riegler wieder allein unterwegs Richtung Tor der SPG, der Goalie kann zunächst abwehren, aber Patrick Knoflach gelingt das 2:1. Das 3:1 durch Patrick Knoflach in der 73. Minute nach optimaler Vorbereitung von Tobias Vogler. Um die 80. Minute herum ein toller Volleyschuss der SPG, den unser Goalie grandios abwehren kann. Ein verdienter Erfolg für mein Team. Wir hatten ein Übergewicht an Chancen, waren aber nie auf der sicheren Seite, denn die SPG war sehr stark mit richtig guter Offensivpower. Bei uns die beiden Innenverteidiger und unser Goalie mit einer überragenden Vorstellung!“