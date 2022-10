Ungefährdeter Dreier von Schwaz gegen Kundl – Haller Löwen holen Punkt in Wörgl

Details Samstag, 08. Oktober 2022 13:33

Auftakt zur 14. Runde der Regionalliga Tirol und zumindest bis Sonntag steht der SC Eglo Schwaz ganz oben. Mit einem 2:0 gegen den SC Holz Pfeifer Kundl legt Schwaz vor, Kufstein kann mit einem Dreier am Sonntag, dem 9.10.22, um 10:30 Uhr in Reichenau wieder die Tabellenführung erobern. Erfolgserlebnis für den SV Hall – beim SV Wörgl wird mit einem 2:2 ein Punkt geholt.

Kundl mit Defensivtaktik in Schwaz

Martin Hofbauer, Trainer SC Eglo Schwaz: „Ein verdienter Sieg gegen Kundl. Kundl hat meine Mannschaft defensiv nicht gefordert. Kundl ist sehr zurückhaltend aufgetreten, in der Offensive eigentlich keine konkreten Möglichkeiten. In der 40. Minute konnten wir nach einer Ecke in Führung gehen – Johannes Kinzner hat per Kopfball getroffen. So ging es auch in die Pause. Gefühlt hatten wir an die achtzig Prozent Ballbesitz. Die endgültige Entscheidung fiel dann in der 75. Minute. Max Löschl hatte sich den Ball erkämpft, ein Traumpass auf Patrick Knoflach und Patrick macht halt derzeit immer Tore aus derartigen Situationen. Am Ende ein absolut verdienter und ungefährdeter 2:0 Erfolg.“

Doppelpack von Pascal Burger für die Haller Löwen in Wörgl

Mehmet Ugur, Co-Trainer SV Hall: „Wir sind in Wörgl absolut positiv aufgetreten. Gute Kombinationen und sich dadurch Möglichkeiten auf Treffer erarbeitet. In der 23. Minute konnten wir durch Pascal Burger in Führung gehen. Die konkreten Möglichkeiten waren aber auf beide Mannschaften ziemlich gleichmäßig verteilt. Mit 1:0 für Hall ging es in die Pause, in der 58. Minute konnte Drazen Kekez zum 1:1 ausgleichen. Aber faktisch im Gegenstoß ist abermals Pascal Burger erfolgreich und stellt auf 2:1 für Hall. In der 68. Minute gelingt Yigit Baydar das 2:2 für Wörgl. Aus meiner Sicht können beide Mannschaften mit dem Punkt zufrieden sein.“