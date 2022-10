Kufstein bringt aus Reichenau keine Punkte mit – Fügen siegt gegen die WSG Tirol Amateure

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 21:02

Der neue Tabellenführer nach der 14. Runde der Regionalliga Tirol ist fix. Der FC Kufstein konnte der SVG Reichenau keine Punkte abnehmen und so bleibt Schwaz an der Tabellenspitze. In einem sehr engen Spiel gewinnt Reichenau gegen Kufstein mit 1:0. Reichenau hat mit diesem Erfolg auch den Anschluss an die Tabellenspitze geschafft. Nach Verlustpunkten ist die SPG Silz/Mötz Tabellenführer. Der SV Fügen feiert gegen die WSG Tirol Amateure einen 4:2 Erfolg.

Coach von Reichenau: „Spiel gegen Kufstein immer an der Kippe!“

Gernot Glänzer, SVG Trainer SVG Reichenau: „Eine sehr ausgeglichene Partie, aber ich denke, dass sich meine Mannschaft letztendlich verdient durchgesetzt hat. In der zweiten Halbzeit haben wir noch viele Möglichkeiten liegen gelassen. Trotzdem war das Spiel aber faktisch immer an der Kippe. In der 33. Minute konnten wir nach einer schönen Kombination durch Philipp Thurnbichler in Führung gehen. Neben einem Stangenschuss hatten wir vor allem von der 60. bis 70. Minute drei dicke Möglichkeiten, die wir nicht verwerten konnten. Kufstein hatte gegen Ende noch eine Möglichkeit auf das 1:1 – in Summe über das Spiel gesehen - aber nicht viele!“

SVG Reichenau - FC Kufstein (Foto: Daniel Schönherr)

Ecken und Einwürfe waren für die WSG Tirol Amateure das Problem in Fügen

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: „Ein typisches Fügen Auswärtsspiel aus unserer Sicht – kampfbetont und viele Standardsituationen. Aus diesen Standradsituationen machen wir leider kein Tor – zwei Freistöße von der Seite, mit denen wir in sehr aussichtsreiche Abschlusssituationen kommen. Ganz anders Fügen mit einer guten Ecke in der neunten Minute, bei der die Zuordnung fehlt. Kopfball von Stephan Kuen – 1:0. Auch das 2:0 für Fügen in der 39. Minute resultierend aus einer Ecke. Stephan Kuen hätte eigentlich daneben geschossen, er trifft aber unsere Spieler und der Ball geht ins Tor. Der Spielverlauf eindeutig zugunsten von Fügen. Wir sind gezwungen umzustellen. In der 48. Minute Einwurf für uns in der Nähe der Mittellinie, ein Ballverlust, vor dem wir eindrücklich gewarnt haben. Schnelles Umschalten, Florian Bischofer im direkten Duell mit unserem Goalie – 3:0 für Fügen. Vier Minuten später ein toller Angriff meiner Mannschaft – super Laufweg von Patrick Brugger und 3:1. Nach einem Einwurf erneut Ballverlust für meine Elf und Großchance für Fügen – unser Goalie hält. In der 74. Minute das 4:1 für Fügen darf so nicht passieren – 4:1 durch Matteo Steiner. Wir bäumen uns noch auf – 2:4 durch Maximilian Deflorian in der Nachspielzeit. Aus meiner Sicht hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen!“