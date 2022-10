Silz/Mötz lässt Wörgl keine Chance

Details Samstag, 15. Oktober 2022 10:28

Die SPG Silz/Mötz hat zum Auftakt der 15. Runde der Regionalliga Tirol dem Top-Duo Schwaz und Kufstein drei Punkte vorgelegt. Mit einem dominanten Auftritt gegen den SV Wörgl und einem 7:1 Erfolg ist die SPG weiterhin nach Verlustpunkten Tabellenführer. Am Samstag, dem 15. Oktober 2022, ist Schwaz um 13:30 Uhr in Kitzbühel gefordert, Kufstein empfängt um 16 Uhr die Mannschaft aus Telfs.

Einige Möglichkeiten nicht genützt

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „In der ersten Halbzeit ist meine Mannschaft sehr stark aufgetreten, hat aber nicht jede Chance auch genützt. In der 19. Minute konnten wir durch Ertugrul Yildirim in Führung gehen. Samuel Krismer hat in der 26. Minute den Vorsprung auf 2:0 ausgenaut. Vier Minuten vor der Pause das 3:0 durch Paulo Rossetti. Kurz nach Wiederanpfiff gelingt Wörgl durch Dejan Kostadinovic das 1:3. Wir haben aber drei Minuten später auf 1:4 nachgelegt – der zweite Treffer von Ertugrul Yildirim. Das war dann auch das Zeichen für einen hohen Sieg, der uns dann auch gelungen ist. Samuel Krismer, Luka Dzidziguri und Ertugrul Yildirim treffen zwischen Minute 58 und 63 dreimal. Aber auch in Hälfte zwei haben wir einige Möglichkeiten ausgelassen. Aber am Ende ein hochverdienter 7:1 Erfolg!“

Niederlage hätte noch deutlicher ausfallen können

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Silz/Mötz war im gesamten Spiel die dominierende Mannschaft und gewann absolut - auch in dieser Höhe - verdient. Wörgl konnte nie zu ihrem Spiel finden und musste - letztendlich enttäuscht von ihrer Leistung - die klare Niederlage zur Kenntnis nehmen. Silz/Mötz hat nach der 4:1 Führung einen Gang zurück geschalten, sonst hätten wir heute noch höher verloren!“