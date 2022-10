Imst im Aufwärtstrend – Sieg gegen Kundl!

Details Montag, 17. Oktober 2022 16:48

Acht Punkte hat der SC Sparkasse Imst in den letzten vier Spielen der Regionalliga Tirol geholt – ein doch deutlicher Aufwärtstrend. Gegen den SC Holz Pfeifer Kundl zeigt Imst eine starke zweite Hälfte und gewinnt mit 4:1. Imst fehlen damit nach Verlustpunkten nur sechs Zähler auf den Tabellenführer Kufstein, sieben Runden sind noch zu spielen.

Kundl geht in Führung!

Bernhard Lampl, Trainer SC Sparkasse Imst: „Wir sind ganz bombig in das Spiel gestartet, drei Topchancen, aber dreimal am Goalie von Kundl gescheitert. Vollkommen überraschend die Führung für Kundl in der 21. Minute durch Stefan Rangger. Wir haben weiter dominiert, viele Möglichkeiten, extrem viele Eckbälle. In der 42. Minute geht Stefan Lorenz durch und haut den Ball ins kurze Eck zum 1:1. Meine Mannschaft weiter im Aufwind, drei bis vier Sitzer werden nicht genützt. In der 56. Minute dann aber doch die Führung nach einer Flanke – Kopftreffer von Rene Prantl zum 2:1. Kundl hatte eigentlich keine Möglichkeiten für einen Treffer. Nach einem sehr guten Lochpass in der 61. Minute das 3:1 durch Rene Prantl. Der an und für sich ausgezeichnete Goalie von Kundl muss sich allerdings das 4:1 von Benjamin Schmiederer ankreiden lassen.“

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Für unsere KM I gab es in Imst nichts zu holen. Trotz Führung unterlag das Team von Trainer Roger Kühmaier mit 1:4. Kundl begann recht ordentlich und mit der ersten guten Aktion gelang Stefan Rangger die Führung nach rund zwanzig Minuten. Imst schlug allerdings noch kurz vor der Pause zurück und glich zum 1:1 aus. Nach dem Wechsel waren die Oberländer klar besser und erzielten dann auch die notwendigen Treffer zum 4:1 Endstand.“