Halbes Dutzend Treffer für Schwaz gegen Haller Löwen – Silz/Mötz siegt mit Bauchweh gegen Kitzbühel

Drei Spiele sind in der letzten Runde der Regionalliga Tirol 2022 schon gespielt, drei weitere folgen noch am Sonntag, dem 6.11.2022. Am Samstag haben sich die Favoriten durchgesetzt. Der SC Eglo Schwaz gewinnt gegen den SV Hall mit 6:0, die SPG Silz/Mötz mit Bauchweh in Hälfte zwei und einem 4:2 gegen den FC Eurotours Kitzbühel. Der SC Sparkasse Imst bezwingt die WSG Tirol Amateure mit 4:2. Damit kann sich der FC Kufstein am Sonntag ab 14 Uhr mit einem Dreier in Kundl die Tabellenführung von der SPG Silz/Mötz zurückholen. Um 10:30 Uhr bereits spielt Reichenau zu Hause um den Anschluss an die Tabellenspitze gegen Fügen. Telfs und Wörgl treffen ebenfalls um 14 Uhr aufeinander, dann fällt der Vorhang in der Regionalliga Tirol bis zum zweiten Märzwochenende 2023.

Hall verteidigt gegen Schwaz aufopferungsvoll

Martin Hofbauer, Trainer SC Eglo Schwaz: „In der ersten Hälfte haben wir das Spiel klar beherrscht. So geschätzte siebzig bis achtzig Prozent Ballbesitz. In der zehnten Minute hat meine Mannschaft Patrick Knoflach in Führung gebracht. Ein Supertor – ein Lupfer über den Goalie, der Treffer wurde auch perfekt vorbereitet. Nach dieser Führung ging auch ein Ball an die Querlatte. Nur 1:0 zur Pause – man muss aber auch sagen, dass die Kicker von Hall aufopfernd verteidigt haben. Das 2:0 in der 54. Minute durch Christian Auer hat aber dann den Weg zum Dreier gesichert. Nur mehr eine Möglichkeit für Hall und drei Treffer für meine Mannschaft von Johannes Kinzner, Fabian Leitner und Patrick Knoflach, dazu kam ein Eigentor der Gäste. Damit gab es einen tollen Abschluss 2022 für meine Mannschaft mit einem 6:0 Erfolg gegen Hall.“

Coach von Silz/Mötz: „Verdienter Erfolg mit Bauchweh gegen Kitzbühel

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „In der ersten Halbzeit hat meine Mannschaft eine sehr gute Vorstellung geboten. Schnell nach vorne gespielt, Chancen kreiert und auch die Tore geschossen. Das 1:0 in der 9. Minute durch Ertugrul Yildirim, das 2:0 durch Simon Plattner in der 18. Minute und das 3:0 durch Elias Ulses in der 21. Minute. In der zweiten Halbzeit waren wir aber nicht wirklich am Platz. Die Gäste kamen in der 61. Minute durch Xaver Adam Kroll auf 1:3 heran, fünf Minuten später das 2:3 durch Maurice Entleitner. Nach dem 4:2 von David Stoppacher habe ich angenommen, jetzt kommt wieder Ruhe in das Spiel meiner Mannschaft, das war aber nicht der Fall. So stand das Spiel nach dem 3:4 von Stefan Lauf in der 75. Minute eigentlich immer auf der Kippe. In Summe ist es aber aus meiner Sicht ein verdienter Erfolg – allerdings mit Bauchweh!“