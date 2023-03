Haller Löwen überraschen gegen Imst!

Details Samstag, 11. März 2023 21:56

Für die nächste Überraschung nach der Niederlage von Schwaz in Wörgl sorgte der SV Hall zum Auftakt 2023 in der Regionalliga Tirol. Der SC Sparkasse Imst vergibt mit einem 1:1 in Hall die Chance, näher an die Tabellenspitze heranzukommen. Kufstein holt sich mit einem ungefährdeten 4:0 gegen Kitzbühel drei sehr wichtige Punkte und öffnet die Tür in das Play-off der Regionalliga West weiter. Die Schnittpartie der 19. Runde wird am Sonntag, dem 12.3.2023, um 10:30 Uhr in Reichenau angepfiffen. Reichenau trifft auf die SPG Silz/Mötz – ein direktes Duell um Platz zwei, wobei allerdings die SPG Silz/Mötz ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Guter Rückrundenstart!

Kristijan Tavic, Trainer SV Hall: „Wie erwartet, war das natürlich eine sehr schwere Auftaktpartie 2023 gegen Imst. Imst klar dominant und sehr ballsicher. In der ersten Halbzeit hat aber meine Mannschaft sehr gut dagegen gehalten. Ein ziemlich offener Schlagabtausch, wobei Imst in der 18. Minute in Führung gehen konnte. Imst hatte auch die Möglichkeiten auf das 2:0 – dann wäre die Partie wohl entschieden gewesen. In Hälfte zwei wurden wir aber auch offensiv stärker und waren dem 1:1 näher als Imst dem 2:0. Imst hatte klar mehr Ballbesitz und in Summe auch etwas mehr Möglichkeiten auf Treffer. Wir haben uns dann aber doch noch in der vorletzten Minute belohnt – das 1:1 durch Sascha Wörgetter. Ein wirklich guter Rückrundenstart, der uns sehr optimistisch stimmt!“

Stinksauer über die Vorstellung in Hälfte zwei!

Bernhard Lampl, Trainer SC Sparkasse Imst: „Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet, drei Abseitstore wurden nicht anerkannt – eine Abseitsstellung war für mich zumindest fraglich. Aus einem Standard nach einer Ecke in der 18. Minute konnte uns Tobias Auböck mit 1:0 in Führung bringen. Der Absamer Kunstrasen, auf dem dieses Spiel ausgetragen wurde, kam natürlich der körperbetonten Spielweise von Hall entgegen. Über die zweite Halbzeit meiner Mannschaft bin ich aber stinksauer. Kein Tempo, keine Leidenschaft. Wir waren zwar trotzdem gefühlt die bessere Mannschaft, aber desto länger das Spiel gedauert hat, desto besser ist Hall aufgetreten. Drei bis vier Chancen für Hall aus Konterangriffen und einen davon haben sie kurz vor dem Abpfiff zum 1:1 auch genützt. Unter dem Strich ist das 1:1 gerecht. Bin wie gesagt stinksauer, dass wir in Hälfte zwei so zurückgeschaltet haben. Nach der Niederlage von Schwaz in Wörgl haben wir eine gute Chance, nach oben aufzuschließen, selbst aus der Hand gegeben!“

