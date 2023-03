Kufstein dominiert Partie gegen Kitzbühel – Fügen und Telfs trennen sich 2:2

Details Sonntag, 12. März 2023 01:47

Der FC Kufstein hat als Tabellenführer der Regionalliga Tirol in der Auftaktpartie 2023 eine klare Visitenkarte abgegeben – 4:0 gegen den FC Eurotours Kitzbühel. Damit bleibt Kufstein klar auf Play-off Kurs für die Regionalliga West, die im April startet. Fügen und Telfs trennen sich 2:2 und damit kann sich Wörgl nach dem sensationellen 2:1 Erfolg gegen Schwaz bis auf fünf Punkte an Telfs und Fügen heranschieben. Die Trennlinie nach Platz sieben ist eine extrem wichtige – sie markiert die Grenze zwischen oberen und unterem Play-off der Regionalliga Tirol. Im oberen Play-off hat man die Chance in die Regionalliga West 2023/24 zu wechseln. Wörgl fehlen also fünf Punkte auf Telfs und Fügen – es wird natürlich schwer, in den letzten drei Partien des Grunddurchganges diesen Rückstand noch wettzumachen.

Kufstein lässt gegen Kitzbühel nichts anbrennen

Denis Husic, Trainer FC Kufstein: „Wir waren über neunzig Minuten die klar bessere Mannschaft. Kitzbühel hatte zwei Chancen und einen Lattentreffer, neben unseren vier Toren haben wir noch vier bis fünf Topchancen vorgefunden, die wir nicht verwerten konnten. In der 22. Minute ist Constantin-Sascha Marinkovic die Führung gelungen. Das 2:0 durch Manuel Treichl in der 59. Minute und ein Doppelpack in der 73. und 79. Minute zum Endstand von 4:0. Der zweite Treffer von Marinkovic und das 4:0 durch Bastian Pichler. Eine ganz klare Angelegenheit und ein sicherer Dreier!“

Markus Dorn, sportlicher Leiter FC Eurotours Kitzbühel: „Inferior, das fällt mir dazu ein. Nach einer guten bis sehr guten Vorbereitung, eine komplett unerklärliche Leistung. Die Grundtugenden Einsatz, Mentalität und Zweikampf fehlten komplett, wenn das nicht vorhanden ist, brauchen wir über Systeme und anderes gar nicht sprechen. Dieser Auftritt gibt mir zu denken, ich finde keine anderen Worte, es gibt nichts zu beschönigen. Drei Ausnahmen gibt es: Torwart Nazar Penkovets verhinderte mit Glanzparaden eine höhere Niederlage. Neuzugang Abuchi Obinwa probierte im Mittelfeld alles, was ihm möglich war. Andreas Wörndl legte Kampfgeist an den Tag und probierte wenigstens ins Spiel zu finden. Gratuliere natürlich dem FC Kufstein zu einer guten Leistung und zum Sieg, Kufstein ist derzeit der Tabellenführer und das absolut verdient!“

Typisches Auftaktspiel zwischen Fügen und Telfs

Thomas Luchner, Trainer SV Fügen: „Das erwartet schwere Spiel für unsere Mannschaft – über neunzig Minuten sehr ausgeglichen. Wir haben allerdings in der ersten Hälfte drei bis fünf gute Möglichkeiten nicht verwertet. Ein individueller Fehler in meiner Mannschaft führt bereits in der dritten Minute zum 0:1 durch Michael Augustin per Strafstoß. Auch unser Treffer in der 25. Minute aus einem Strafstoß – 1:1 durch Stefan Hussl. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kann Telfs durch Jakob Klieber mit 2:1 in Führung gehen. Die zweite Hälfte sehr zerfahren, ein typisches Auftaktspiel. Ein weiter Diagonalball, der vom Goalie der Gäste falsch eingeschätzt wurde, führte in der 64. Minute zum 2:2 durch Alexander Gründler. Man könnte sagen, wir hatten dann noch die Chance auf das 3:2, aber das 2:2 nach neunzig Minuten geht schon in Ordnung.“

