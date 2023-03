Silz/Mötz gewinnt Schnittpartie in Reichenau – Kundl gegen WSG Tirol Amateure chancenlos

Details Montag, 13. März 2023 01:18

Die Schlagerpartie der 19. Runde der Regionalliga Tirol brachte einen klaren 3:0 Erfolg der SPG Silz/Mötz bei der SVG Reichenau. Damit sind Schwaz und Reichenau die großen Verlierer der Runde, Kufstein und Silz/Mötz die großen Sieger. Silz/Mötz hat nach Verlustpunkten den Play-off Platz für die Regionalliga West drei Runden vor Ende des Grunddurchganges nun mit sieben Punkten abgesichert, Kufstein hat einen Puffer von vier Zählern auf Schwaz und Reichenau. Die WSG Tirol Amateure setzen sich klar mit 3:0 beim SC Holz Pfeifer Kundl durch. Am 18.3.23 der große Schlager zwischen Silz/Mötz und Kufstein. Gelegenheit für Schwaz und Reichenau, der Aufstiegszone wieder etwas näher zu kommen.

Kundl mit klarer Niederlage gegen die WSG Tirol Amateure

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Zum Auftakt ein leider sehr dürftiger Auftritt des SC Kundl. Die Gäste siegten auch in der Höhe verdient. Kundl kam kaum ins Spiel und blieb bis auf einen Lattenschuss von Sandro Gschwentner in der Offensive harmlos. Die Amateure zeigten eine souveräne Leistung und waren in allen Belangen überlegen.“

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: „Für die aktuellen Platzverhältnisse war es eine technisch sehr gut geführte Partie von meiner Mannschaft. Wenig Torraumszenen in der ersten Halbzeit, das 1:0 durch Denis Tomic in der 44. Minute fiel aus einer Standardsituation. In der zweiten Halbzeit konnten wir zunächst sehr dominant auftreten. Das erlösende 2:0 nach einem individuellen Fehler der Gastgeber in der 56. Minute durch David Jaunegg. Sieben Minuten später eine Ecke für Kundl, gefolgt von einem Bilderbuchkonter meiner Mannschaft, der durch Florian Tipotsch erfolgreich abgeschlossen wurde.“

Hattrick von Ertugrul Yildirim verschafft Silz/Mötz drei Punkte in Reichenau

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „Die erste Halbzeit ist sehr ausgeglichen verlaufen – Reichenau und auch wir hatten wenig Möglichkeiten auf einen Treffer. Viele Zweikämpfe, der Ball meist im Mittelfeld, kein Spielfluss. Die zweite Halbzeit verlief dann für meine Mannschaft besser. Luka Dzidziguri hat vor allem die Angriffe nach vorne getrieben. Reichenau hat aber die Chance auf das 1:0, der Schuss geht aber klar am Tor vorbei. Luka gewinnt ein 1:1-Duell in der 76. Minute und Ertugrul Yildirim verwandelt zum 1:0. Reichenau macht auf, in Minute 79 wird Ertugrul Yildirim freigespielt und es steht 2:0. Zwei Minuten vor dem Schlusspfiff der dritte Treffer von Ertugrul Yildirim. Wir haben heute defensiv sehr gut gearbeitet!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei