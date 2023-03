Helmut Kraft und Denis Husic analysieren Silz/Mötz gegen Kufstein – Haller Löwen unterliegen in Kundl

Details Montag, 20. März 2023 17:14

In der drittvorletzten Runde des Grunddurchganges der Regionalliga Tirol hatten die SPG Silz/Mötz und der FC Kufstein die Chance, mit einem Dreier das Ticket für das Regionalliga West Play-off faktisch zu fixieren. Das 1:1 lässt aber Reichenau (3:0 in Telfs) noch die Chance in die Top-2 vorzustoßen. Schwaz hat nach der Niederlage gegen Fügen wohl nur mehr theoretische Chancen, unter die Top-2 vorzustoßen. Die SPG Silz/Mötz hat am 21. März 2023 ab 19 Uhr zu Hause den nächsten Matchball Richtung RLW Play-off - im Nachtrag ist Imst zu Gast. Die Haller Löwen verlieren das Kellerduell in Kundl mit 0:1 und haben nun schon sieben Punkte Rückstand auf Kundl. Der Tabellenletzte des unteren Play-Off muss ja in die Abstiegsrelegation mit der Nummer sechs der Tirol Liga. Die Niederlage von Telfs gegen Reichenau hat Wörgl und den WSG Tirol Amateuren - die beide beim Start in das Jahr 2023 einen positiven Lauf erwischt haben – unerwartet die Möglichkeit eröffnet, doch noch in das obere Play-off der Regionalliga Tirol einzuziehen.

Trainer einig: 1:1 zwischen Silz/Mötz und Kufstein entspricht den Leistungen

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „Ein sehr intensives Spiel – die Gäste körperlich sehr stark, aber wir auch. Die Nummer eins gegen die Nummer zwei der Liga – das hat man auch am Spielfeld gesehen. In der ersten Halbzeit hatte Kufstein ein leichtes Übergewicht. Kufstein ging auch in der 37. Minute durch Sandro Gavric in Führung. In der zweiten Halbzeit hatten wir ein leichtes Übergewicht. Das 1:1 ist uns aber schon in der letzten Spielminute der ersten Hälfte gelungen. Eine schöne Aktion über rechts, Stanglpass und Ertugrul Yildirim hat abgeschlossen.“

Denis Husic, Trainer FC Kufstein: „Aus meiner Sicht geht die Punkteteilung absolut okay. Unser Treffer in der 37. Minute ein Schuss aus zwanzig Metern von Sandro Gavric. In Summe ausgeglichen von den Spielanteilen her. Erste Halbzeit wir etwas stärker, Hälfte zwei Vorteile für die SPG.“

Coach von Hall nach Niederlage in Kundl: „Hätten uns einen Punkt verdient!“

Kristijan Tavic, Trainer SV Hall: „Alles in allem ein schwieriges und glückloses Spiel für uns. Ich denke, dass wir besser ins Spiel gekommen sind und auch gefährlicher vor dem Tor des Gegners waren, ohne jedoch wirklich hundertprozentige Torchancen zu erarbeiten. Die Platzverhältnisse haben es jedoch auch schwierig gemacht, einen ordentlichen Spielaufbau zu gestalten. Somit wurde von beiden Seiten eher mit längeren Bällen versucht, vor das Tor zu kommen. Wir haben es jedoch verpasst mit 1:0 in Führung zu gehen.

Die zweite Halbzeit begann zunächst ziemlich ähnlich wie Halbzeit eins. Durch einen Fehler im Spielaufbau gelang Kundl anschließend das 1:0 durch Yusuf Özüyer. Dann hatten wir noch zwei bis drei gute Chancen zum Ausgleich zu kommen. Am Ende leider eine bittere 0:1 Niederlage. Aus meiner Sicht hätten wir uns zumindest einen Punkt verdient gehabt. Diese Niederlage heißt es nun so schnell wie möglich aus den Köpfen zu bekommen, den nächstes Wochenende wartet wieder eine neue Chance. Gratulation an Kundl!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei