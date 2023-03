Kundl beendet Siegeslauf von Wörgl

Details Sonntag, 26. März 2023 01:16

Auftakt zur vorletzten Runde des Grunddurchganges in der Regionalliga Tirol. Fügen und Imst trennen sich torlos, der SC Holz Pfeifer Kundl setzt sich doch etwas überraschend mit 1:0 gegen den SV Wörgl durch. Fügen hat damit den Startplatz im oberen Play-off der Regionalliga Tirol fix. Telfs hat durch die Niederlage von Wörgl gute Karten, auch das obere Play-off der Regionalliga Tirol zu erreichen. Im Fokus am Sonntag, dem 26.3.23 aber die vorentscheidenden Duelle im Kampf um die Top-2 und damit den Platz im Regionalliga West Play-off. Um 10:30 Uhr empfängt Reichenau das Team aus Schwaz und Kufstein spielt bei den WSG Tirol Amateuren. Um 16 Uhr ist die SPG Silz/Mötz in Telfs zu Gast.

Entscheidender Treffer für Kundl in der 53. Minute

Die „Siegesserie“ des SV Wörgl würde in Kundl beendet. Yusuf Özüyer hat den entscheidenden Treffer für Kundl erzielt. 250 Fans und Zuschauer haben die Partie live verfolgt.

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Das Spiel auf dem Kundler Nebenplatz war geprägt von vielen Zweikämpfen. Die Hausherren verriegelten ihr Tor und setzten auf sogenannte Nagelstiche. Wir hatten eigentlich die Partie in Griff, doch ein Konter brachte für die Kundler die Entscheidung. Schade, SR. Pfister hat zwei klare Elfer für Wörgl und einen für die Hausherren nicht geahndet und somit das Spiel beträchtlich beeinflusst. Unsere Mannschaft kämpfte und hielt die Partie bis zum Schlusspfiff offen und hätte sich einen Punkt auf alle Fälle verdient!“

Weichenstellung am Sonntag

Am 26.3.23 kommt es ab 10:30 Uhr in Reichenau zum richtungsweisenden Duell zwischen der Heimelf und Schwaz. Beiden Teams hilft Richtung Top-2 nur ein Dreier weiter. Reichenau wäre dann weiter voll im Rennen, Schwaz würde zumindest eine kleine Chance wahren. Kufstein kann ebenso wie Silz/Mötz mit einem Dreier einen Riesenschritt Richtung Regionalliga West Play-off machen. Kufstein spielt um 10:30 Uhr bei den WSG Tirol Amateuren, die aktuell sehr stark drauf sind. Silz/Mötz spielt ab 16 Uhr in Telfs. Die vierte Partie am Sonntag findet ab 11 Uhr in Hall statt, Kitzbühel ist zu Gast.

