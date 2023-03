Reichenau setzt sich mit Kantersieg gegen Schwaz auf Platz zwei – Silz/Mötz verliert in Telfs!

Details Montag, 27. März 2023 00:55

Der 26. März 2023 brachte in der Regionalliga Tirol einen Umsturz die Chancen auf das RLW Play-off betreffend. Kufstein holt nur einen Punkt beim 1:1 bei den WSG Tirol Amateuren, der SC Eglo Schwaz verliert 0:4 in Reichenau und auch die SPG Silz/Mötz muss sich in Telfs 1:2 geschlagen geben. Damit heißt es für die letzte Runde des Grunddurchganges: zwei Tickets für das Play-off der Regionalliga West, drei Anwärter. Kufstein und Reichenau halten bei 42 Zählern, die SPG Silz/Mötz hat einen Punkt weniger. Damit haben es Kufstein zu Hause gegen Hall und Reichenau in Imst selbst am Fuß. Mit einem Dreier ist das Ticket für das Regionalliga West Play-off gesichert.

Reichenau gewinnt das Schlüsselspiel gegen Schwaz klar!

Gernot Glänzer, Trainer SVG Reichenau: „Offensichtlich liegt uns Schwaz wenn wir daheim spielen können. Wir sind schon defensiv in die Partie gegangen und haben voll auf unser Umschaltspiel gesetzt. Schon in der zweiten Minute haben wir an die Stange geschossen und haben das dann auch durchgezogen. Die Führung in Minute vier durch Jakob Singer. Schwaz hatte auch eine Möglichkeit und mehr Ballbesitz. Wir waren heute neben dem perfekten Umschaltspiel auch in der Offensive im Abschluss höchst effektiv. Philipp Thurnbichler konnte mit einem Doppelpack in der 30. und 35. Minute die Vorentscheidung erzwingen – 3:0 zur Pause. Kurz nach Wiederanpfiff eine Rote Karte für die Gäste, Jakob Singer mit dem 4:0 in der 66. Minute. Das war dann auch der Endstand.“

Silz/Mötz kann das RLW Play-off nach Niederlage in Telfs aus eigener Kraft nicht mehr schaffen!

Schwer enttäuscht zeigte sich der Coach der SPG Silz/Mötz nach der 1:2-Niederlage seiner Mannschaft in Telfs. Telfs konnte in der 26. Minute durch Tobias Rohracher in Führung gehen und Matej Dretvic traf in der 53. Minute zum 2:0. Von der SPG lange nichts zu sehen, im Finish dreht die SPG auf, aber es reicht nur mehr zum Ehrentreffer durch Mehmet Durmus.

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „Telfs hat verdient gewonnen. Sie waren zweikampfstärker bis zur 70. Minute waren wir faktisch nicht am Platz. In den letzten zwanzig Minuten waren wir ebenbürtig. In der 89. Minute das 1:2, aber man hat leider gesehen dass bei uns nicht alle Spieler bereit sind wirklich alles für einen Sieg zu geben.“

