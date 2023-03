Martin Rinker und Denis Husic analysieren WSG Tirol Amateure gegen Kufstein

Details Dienstag, 28. März 2023 00:57

Die letzte Runde des Grunddurchganges der Regionalliga Tirol wird am ersten Aprilwochenende die Entscheidung bringen, welche beiden Mannschaften Tirol im Regionalliga West-Play-off vertreten werden. Die „Matchbälle“ konnten in der vorletzten Runde von Silz/Mötz und auch von Kufstein nicht verwertet werden. SVG Reichenau mischt nach dem 4:0 gegen Schwaz wieder mit, das Trainerteam von Schwaz wurde abgelöst, man strebt eine interimistische Lösung für das Frühjahr 2023 an. Schwaz kämpft ja noch um die extrem wichtige Qualifikation für die Regionalliga West 2023/24. Für das Play-off der Regionalliga West im Frühjahr 2023 haben nun Kufstein und Reichenau die besten Karten. Kufstein hätte schon die Tür weit aufstoßen können, aber bei den WSG Tirol Amateuren kam man am 26. März 2023 über ein 1:1 nicht hinaus. Gelingt Kufstein zu Hause gegen Hall und Reichenau in Imst am 1. April 2023 ein Dreier, sind sie fix im RLW Play-off dabei. Silz/Mötz muss bei den WSG Tirol Amateuren gewinnen und gleichzeitig auf einen Punkteverlust von Kufstein oder Reichenau hoffen.

Gutes Spiel der Mannschaft bis auf fünfzehn Minuten

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: „Eine sehr gute erste Halbzeit von beiden Mannschaften. Je ein Stangenschuss und eine tolle Abwehr vom Goalie von Kufstein. Ganz starker Angriff von Kufstein in der 45. Minute – aber es ging mit 0:0 in die Pause. In der zweiten Hälfte hat sich meine Mannschaft sehr schwergetan, wir sind einfach nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen. In der 57. Minute ein sehr gut gespielter Konter von Kufstein und das 0:1 durch Ygor Vieria. In den letzten fünfzehn Minuten war aber meine Mannschaft absolut tonangebend. Der verdiente Ausgleich in der 82. Minute durch Martin Schmadl und wir hatten auch noch die Chance, einen Dreier zu holen. Hätte aber auch eine Niederlage werden können gegen das sehr starke Team von Kufstein. Ein gutes Spiel meiner Mannschaft bis auf die ersten fünfzehn Minuten in der zweiten Hälfte.“

Wir hätten diese Partie gewinnen müssen!

Denis Husic, Trainer FC Kufstein: „Ein Remis in Wattens, von den konkreten Torchancen her gesehen hätten wir gewinnen müssen. Wir haben die klareren Möglichkeiten gehabt. In der ersten Halbzeit ein Stangenschuss und zwei Tausender. Ebenso zwei Sitzer in Hälfte zwei. Der Gegentreffer fiel für uns unglücklich.“

