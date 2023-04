Tiroler Vertreter im Regionalliga West Play-off: Kufstein und Reichenau lassen nichts mehr anbrennen!

Details Samstag, 01. April 2023 21:11

Die Entscheidung ist in der letzten Runde des Grunddurchganges der Regionalliga Tirol gefallen. Der FC Kufstein (1:0 gegen Hall) und SVG Reichenau (4:2 in Imst) vertreten Tirol im Frühjahr 2023 im Play-off der Regionalliga West. Die SPG Silz/Mötz hat zwar auch bei den WSG Tirol Amateuren mit 3:1 gewonnen, aber Kufstein und Reichenau haben voll gepunktet und belegen dadurch Platz eins und zwei. Kufstein und Reichenau treffen im Regionalliga West Play-off auf SW Bregenz und Hohenems aus Vorarlberg und auf Bischofshofen und Pinzgau Saalfelden aus Salzburg. Austria Salzburg hat es ganz knapp nicht geschafft!

Am Ende ist Kufstein gegen Hall der Dreier gelungen!

Denis Husic, Trainer FC Kufstein: „Die erste Halbzeit hat sich aus unserer Sicht ziemlich schwierig gestaltet. In der zweiten Halbzeit sind wir mutiger aufgetreten und konnten auch in der 64. Minute das so wichtige 1:0 durch Stefan Hager erzielen. Von den Chancen her hatten wir doch ein deutliches Übergewicht, drei Tausender konnten wir nicht verwerten. In Anbetracht der Situation war alles ein bisschen verkrampft, aber am Ende ist uns der Dreier gelungen!“

Doppelpack von Philipp Thurnbichler und Mario Kleinlercher für Reichenau in Imst

Gernot Glänzer, Trainer SVG Reichenau: „Das ist natürlich ganz super, dass wir es geschafft haben, in das Regionalliga West Play-off einzuziehen. Mit meiner Mannschaft hat eigentlich keiner gerechnet, man hat uns so um Platz sechs oder sieben erwartet. Kompliment an meine Jungs – da hat wirklich alles gepasst und so ist es auch gelungen, viele eigentlich stärkere Mannschaften hinter uns zu lassen. Heute konnten wir in Imst durch zwei gewaltige Aktionen von Philipp Thurnbichler sehr schnell mit 2:0 in Führung gehen. Imst hat das Spiel gemacht, aber wir sind nach dreizehn Minuten mit 2:0 in Führung gelegen. Das war die halbe Miete auf den Dreier. Mit dem 3:0 durch Mario Kleinlercher in der 53. Minute und zehn Minuten später durch den zweiten Treffer von Mario war es eigentlich schon gelaufen. Dann haben wir aber Imst das 1:4 und 2:4 aufgelegt. Aber am Ende konnten wir dann 4:2 gewinnen. Das ist jetzt so wie ein Geschenk Play-off spielen zu dürfen. Wir werden es auch nützen, um jüngere Spieler zum Einsatz kommen zu lassen, der Aufstieg in die 2. Liga ist für uns ja sowieso kein Thema für uns!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei