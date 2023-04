Torloses Remis im Spitzenspiel zwischen Silz/Mötz und Schwaz

Details Sonntag, 09. April 2023 01:54

Im oberen Play-off der Regionalliga Tirol geht es um drei oder vier Tickets für die Regionalliga West 2023/24. Es ist also eine extrem wichtige Weichenstellung für die Zukunft. In der ersten Runde war Imst spielfrei, der große Sieger war Telfs mit einem 2:1 in Fügen. Die SPG Silz/Mötz und SC Eglo Schwaz trennen sich nach einem spielerisch enttäuschendem Spiel torlos.

Beide Mannschaften können spielerisch wesentlich mehr!

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „Es war ein Spiel mit sehr wenigen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Ich habe zwei gute Möglichkeiten für Schwaz und meine Mannschaft gesehen. Ansonsten war das Spiel extrem kampfbetont. Das Ergebnis von 0:0 kommt nicht von ungefähr. Die Punkteteilung ist aber sicher okay. Mit dem Spiel an sich können aber, denke ich, beide Mannschaften nicht zufrieden sein. Beide Mannschaften können wesentlich mehr in spielerischer Hinsicht als man heute sehen konnte!“

Das 1:0 hätten wir eigentlich machen müssen!

Stefan Plattner, Trainer SC Eglo Schwaz: „Aus meiner Sicht war es im Endeffekt ein gerechtes Remis. Wir hätten allerdings die Führung machen müssen, das wäre eventuell der Knackpunkt zu einem möglichen Erfolg gewesen. So gab es aber in Summe zwei gute Möglichkeiten auf beiden Seiten. Kämpferisch haben beide Mannschaften überzeugt!“

Telfs stößt in die Aufstiegszone vor!

Die SPG Silz/Mötz kann mit dem 0:0 gegen Schwaz recht gut leben. Vier Punkte Vorsprung auf die neue Nummer zwei Telfs, die mit dem 2:1 in Fügen drei extrem wichtige Punkte macht. Für Fügen eine bittere Heimniederlage. Imst war spielfrei und ist nach Verlustpunkten eigentlich die Nummer zwei. Aber die Punkte muss man natürlich erst machen. Am 16.4.23 trifft Imst um 17 Uhr auswärts auf Telfs – sicherlich eine richtungsweisende Partie. Ebenso könnte Silz/Mötz am 15.4.23 ab 17 Uhr zu Hause mit einem Dreier gegen Fügen einen extrem wichtigen Sieg einfahren. Natürlich muss man auch mit einem Auge auf das laufende Play-off der Regionalliga West werfen. Sollte Kufstein oder Reichenau dieses Play-off gewinnen, dürfen nicht drei, sondern vier Mannschaften aus dem Regionalliga Tirol oberen Play-off in die Regionalliga West 2023/24 wechseln. Für Kufstein (1:2 gegen SW Bregenz) und Reichenau (1:3 in Hohenems) setzte es allerdings zum Auftakt Niederlagen.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei