Kitzbühel gegen Wörgl torlos – Haller Löwen bezwingen Kundl!

Details Montag, 10. April 2023 15:23

Enorm wichtiger Dreier des SV Hall in der ersten Runde des unteren Play-off der Regionalliga Tirol. Mit dem 2:0 gegen den SC Holz Pfeifer Kundl schiebt sich Hall als Tabellenschlusslicht im direkten Duell bis auf zwei Punkte an Kundl heran. Der Tabellenletzte muss bekanntlich Abstiegsrelegation gegen die Nummer sechs der Tirol Liga spielen. Der FC Eurotours Kitzbühel und der SV Wörgl trennen sich torlos und behalten damit Position eins und zwei in der Tabelle. Die WSG Tirol Amateure waren spielfrei – liegen nun mit einem Spiel weniger einen Punkt hinter Wörgl und zwei hinter Kitzbühel. Am kommenden Freitag, dem 14.4.2023, trifft um 19:30 Uhr Wörgl auf Kundl und einen Tag später ist um 14 Uhr Kitzbühel zu Gast in Wattens.

Die Nullnummer zwischen Kitzbühel und Wörgl in der Analyse

Nazar Penkovets bewahrte sein Team im Heimspiel gegen den SV Wörgl mit tollen Reflexen vor einem Rückstand. Kitzbühel Interimscoach Bernhard Prokopetz zur torlosen Punkte-Teilung:„Es war ein gerechtes Unentschieden mit leichten Vorteilen für unsere Mannschaft. Wir brauchten zwanzig Minuten, um ins Spiel zu finden. Nach dem Wörgler Ausschluss hatten wir einige gute Möglichkeiten in Führung zu gehen - drei Topchancen von Christian Pauli, Xaver Kroll und Stefan Lauf blieben jedoch ungenutzt. Wir haben in drei Spielen sieben Punkte gemacht - damit können wir gut leben.“ (Quelle: FC Kitzbühel facebook)

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter FC Wörgl: „In einem schnellen und gutem Spiel trennten sich beide Mannschaften mit einem gerechten Unentschieden. Im ersten Abschnitt dominierte Wörgl und fand gute Chancen vor, die aber nicht genutzt werden konnten. Gleich nach der Pause wurde der Wörgler Stojcic nach einem Foul (Torchancenverhinderung) ausgeschlossen. Jetzt kamen die Hausherren ins Spiel, fanden ihrerseits dann auch Tormöglichkeiten vor, die sie aber ebenfalls nicht nützten. Ein gutes Spiel unserer Mannschaft, die sich den Punkt redlich verdient hat!“

Coach von Hall nach Sieg gegen Kundl: „Verdient – mit einmal richtig Glück!“

Thomas Gufler, Trainer SV Hall: „In der kurzen Zeit, in der ich jetzt Trainer bin, konnte man natürlich nicht viel ändern. Wir haben vor allem Gespräche geführt und gegen Kundl sind wir auch gut in das Spiel gestartet. Viel Ballbesitz in den ersten dreißig Minuten und nach achtzehn Minuten auch nach einem Angriff über die Seite der Führungstreffer durch Benjamin Weidhofer. In Hälfte zwei ein dummer Fehler von uns, unser Goalie rettet uns das 1:0. Kurz danach der zweite Treffer von Benjamin Weidhofer zum 2:0 in der 55. Minute. Da hatten wir Glück – es hätte auch 1:1 stehen können. In der zweiten Hälfte noch eine große Torchance durch Benjamin Weidhofer, es blieb aber beim 2:0. Aus meiner Sicht ein verdienter Sieg – mit einmal richtig Glück für meine Mannschaft!“

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Leider ein schwacher Auftritt des SC Kundl an der Haller Lend. Die Mannschaft konnte bei Weitem nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen anschließen. Die Niederlage geht in Ordnung, da die Gastgeber zwei Abwehrfehler eiskalt ausnutzten, während Kundl seine Möglichkeiten nicht nutzte. Bitter, Clemens Kogler musste mit Verdacht auf Kreuzbandriss vorzeitig vom Feld.“

