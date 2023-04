Fügen geht gegen Silz/Mötz dreimal in Führung – und verliert am Ende!

Details Sonntag, 16. April 2023 01:04

Dramatischer Auftakt der zweiten Runde des oberen Regionalliga Tirol Play-off zwischen der SPG Silz/Mötz und dem SV Fügen. Die SPG kann eine Führung von Fügen dreimal ausgleichen und siegt am Ende doch noch mit 4:3. Eine bittere Niederlage für Fügen, denn die Aufstiegszone ist jetzt doch ein wenig aus dem Blickfeld geraten. Silz/Mötz hat einen ganz wichtigen Dreier Richtung Regionalliga West 2023/24 gemacht. Am Sonntag, dem 16.4.23, trifft um 17 Uhr Telfs auf Imst. Für Imst ist es die erste Play-off Partie und für beide Mannschaften gilt wohl verlieren verboten.

Drei Treffer von Ertugrul Yildirim für Silz/Mötz gegen Fügen

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „Eine äußerst turbulente Partie gegen den SV Fügen. Spielerisch ausgeglichen und vollkommen offen mit zwei schnellen Treffern. In der dritten Minute geht Fügen durch Christian Gschösser in Führung, faktisch im Gegenstoß das 1:1 durch Ertugrul Yildirim. Bei uns in der Verteidigung war die Tür ein wenig offen und der nächste Angriff brauchte schon das 2:1 für Fügen durch Stefan Hussl. In der 32. Minute gelang uns aber erneut der Ausgleich - abermals Ertugrul Yildirim aus einem Strafstoß. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir die Partie besser unter Kontrolle. Mit 2:2 ging es in die Pause.

In der zweiten Hälfte waren wir zunächst näher am Führungstreffer dran. Der ist uns aber nicht gelungen und in der 57. Minute geht Fügen durch Manuel Jochriem abermals in Führung. Aber in den letzten Minuten konnten wir das Spiel sogar drehen. Mehmet Durmus gelingt in der 83. Minute das 3:3 und mit dem dritten Treffer sorgt Ertugrul Yildirim doch noch für einen 4:3 Erfolg für die SPG – in der vorletzten Spielminute.

Zusammenfassend kann man sagen, dass wir heute hinten ziemlich offen waren, aber auch einen starken Tag in der Offensive hatten. In Summe aber trotzdem eine starke Leistung meiner Mannschaft und ein sehr wichtiger Dreier!“

