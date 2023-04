WSG Tirol Amateure gewinnen Spitzenspiel gegen Kitzbühel klar

Details Montag, 17. April 2023 01:33

Ziemlich unübersichtlich ist die Tabelle des unteren Play-off der Regionalliga Tirol nach Runde zwei – gleichzeitig war das auch die 24. Runde der Regionalliga Tirol. Wetterbedingt musste Wörgl gegen Kundl auf den 1. Mai 2023, Ankick 17 Uhr, verschoben werden. Ausgetragen wurde deswegen nur WSG Tirol Amateure gegen FC Eurotours Kitzbühel, die Haller Löwen waren spielfrei. Kitzbühel hat bei den WSG Tirol Amateuren keine schlechte Leistung gezeigt, hat aber doch klar mit 0:4 verloren.

Guter Start von Kitzbühel in die Partie

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: „Ein sehr gutes Spiel von Kitzbühel in den ersten Minuten, sehr aggressiv und einen Tick besser als die Vorstellung meiner Mannschaft. Wir sind aber ruhig geblieben und haben diese erste Phase der Partie trotzdem unter Kontrolle gehabt. In der 15. Minute ein Lupfer über den Goalie der Gäste von Yannick Vötter zur 1:0 Führung. So ging es auch in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte Kitzbühel bei einer Ecke sehr gefährlich, unser Goalie rettet uns in dieser Phase die Führung. Zwei Konter, die wir gespielt hatten, waren nicht gut genug, um am Ende über einen Treffer jubeln zu können. Der dritte Versuch hat aber geklappt – in der 65. Minute trifft Yannick Vötter zum 2:0. Zwölf Minuten später passt Kilian Bauernfeind auf Martin Schmadl und es steht 3:0. Der vierte Treffer in der 84. Minute entsprang einer Einzelaktion von Justin Forst.“

Wer muss in die Abstiegsrelegation?

Der Tabellenletzte des unteren Play-off der Regionalliga Tirol muss gegen die Nummer sechs der Tirol Liga eine Abstiegsrelegation bestreiten. Kundl hält bei neun Zählern, Hall bei sieben. Wörgl hat auf Kundl vier Punkte Puffer. Für die Haller Löwen ist die Partie am 22. April 2023 um 16 Uhr in Kitzbühel eine extrem wichtige. Mit einem Sieg könnte man nämlich auch noch Kitzbühel nach unten ziehen und selbst drei enorm wichtige Punkte machen. Im zweiten Spiel um 17 Uhr trifft Wörgl auf die WSG Tirol Amateure. Beide Mannschaften könnten wohl mit einem Punkt leben, ein Dreier wäre aber schon mehr als die halbe Miete auf ein fixes Ticket in der Regionalliga Tirol 2023/24.

