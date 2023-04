Bernhard Lampl und Helmut Kraft analysieren den Schlager zwischen Imst und Silz/Mötz

Details Sonntag, 23. April 2023 01:24

Ein weiterer großer Schritt der SPG Silz/Mötz Richtung Regionalliga West 2023/24. Im oberen Play-off der Regionalliga Tirol konnte der SC Sparkasse Imst am 22.4.2023 auswärts mit 2:1 bezwungen werden. Schwaz gewann bereits einen Tag zuvor beim SV Fügen mit 2:0. Damit hat sich Silz/Mötz an der Tabellenspitze doch schon recht klar abgesetzt. Silz/Mötz führt mit einem Spiel mehr sieben Zähler vor Schwaz, acht vor Imst und zehn Zähler vor Telfs. Fügen hat mit der Niederlage gegen Schwaz den direkten Anschluss an die Aufstiegszone verloren.

Leider vergeigt

Bernhard Lampl, Trainer SC Sparkasse Imst: „Traurig – wir haben das Spiel heute leider vergeigt. Nach unserer Führung in der 16. Minute durch Reene Prantl ist das Spiel ausgeglichen verlaufen. Aus dem Nichts der Ausgleich der Gäste in der 27. Minute – das kann eben Ertugrul Yildirim. Zwei Topchancen für uns, in der Nachspielzeit die 2:1-Führung der Gäste. In der zweiten Hälfte haben wir alles probiert, gute Möglichkeiten durch Prantl, Jamnig und Lorenz. Das waren eigentlich Sitzer für uns, die wir nicht verwerten konnten. Eine ganz bittere Niederlage! Vom Spielverlauf her hätten wir uns mindestens einen Punkt verdient, normal hätten es drei sein müssen!“

Glücklich, aber nicht unverdient

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „Das Derby in Imst war von Beginn sehr kampfbetont und intensiv. Beide Mannschaften agierten mit sehr viel Tempo. Die Führung von Imst resultierte aus einer starken Einzelleistung von René Prantl. Mötz ließ sich jedoch durch den Rückstand nicht aus dem Konzept bringen. Aus einem schönen Angriff über rechts erzielte Torjäger Ertugrul Yldirim den Ausgleich per Kopf. Imst war im Konter gefährlich, aber Tormann David Stöckl hielt zwei große Möglichkeiten bravourös. Kurz vor Halbzeit kommt Mötz in der Hälfte von Imst in Ballbesitz, Yildirim flankt in die Mitte und Benjamin Kraft köpft zum 2:1 ins Imster Tor.

In der zweiten Halbzeit - das Tempo blieb ständig sehr hoch - kamen beide Mannschaften zu guten Torchancen. Imst fand seinen Meister in Tormann Stöckl, umgekehrt verzettelten sich die Spieler der SPG Silz/Mötz vor dem Tor und ließen den vorentscheidenden Treffer aus, Die Spannung hielt bis zur letzten Aktion, wobei schlussendlich Silz/Mötz als glücklicher, aber nicht unverdienter Sieger das Spielfeld verließ. Nach dem Sieg gegen Fügen war das ein weiterer wichtiger Schritt in Hinblick auf einen Aufstiegsplatz in die Regionalliga West!“

