Remis zwischen Kundl und den WSG Tirol Amateuren – Wörgl gewinnt bei den Haller Löwen

Sonntag, 30. April 2023

Im unteren Play-off der Regionalliga Tirol schaut es nach Runde 26 für die WSG Tirol Amateure, Kitzbühel und Wörgl sehr gut aus der Abstiegsrelegation zu entgehen. Ganz bitter war hingegen die 0:1-Niederlage des SV Hall gegen den SV Wörgl. Damit bleibt Hall auf diesem besagten Abstiegsrelegationsplatz picken und hat bereits mit einem Spiel mehr drei Punkte Rückstand auf den rettenden vierten Platz. Der SC Holz Pfeifer Kundl konnte nämlich zu Hause gegen die WSG Tirol Amateure mit einem 1:1 einen Punkt einsacken.

SC Kundl gegen WSG Tirol Amateure in der Analyse

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Am Ende ein gerechtes Remis in einem guten Regionalligaspiel. Schon in Halbzeit eins hatten beide Teams Chancen auf die Führung, es dauerte allerdings bis zur 53. Minute, ehe Sandro Gschwentner den SC Kundl per Freistoß in Führung brachte. Den Traum vom Heimsieg im ersten Spiel auf dem neuen Rasen zerstörte Kevin Nitzlnader nach 67 Minuten mit einem echten Traumtor!“

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: „In der ersten Halbzeit eine sehr dichte Abwehr von Kundl. Wir haben kaum Lösungen gefunden oder haben diese nicht gut fertig gespielt. Nach dreißig Minuten die Topchance – allein auf das Tor von Kundl unterwegs, aber vergeben. Kundl geht in der 53. Minute in Führung und verteidigt diese Führung dann sehr leidenschaftlich. Wir hatten ein Übergewicht an Möglichkeiten und auch mehr Ballbesitz, aber mehr als das 1:1 durch einen tollen Schuss von Kevin Nitzlnader in der 67. Minute ist uns leider nicht mehr gelungen!“

Haller Löwen unterliegen unglücklich Wörgl

Thomas Gufler, Trainer SV Hall: „Ich habe langsam das Gefühl, dass bei unseren Spielen jemand immer die Repeat-Taste drückt. Wir haben heute wieder nicht schlecht gespielt. Die ersten zwanzig Minuten waren ausgeglichen, hatten zwei Superchancen, die wir wieder nicht verwertet haben. In der 18. Minute nach einer Ecke ein Schuss der Gäste, der Mitte Tor geht, etwas flattert, der abgewehrte Ball springt zu Nebojsa Vukovic und es steht 1:0 für Wörgl. Auch in der zweiten Hälfte ein ziemlich offenes Spiel, wir hatten abermals zwei gute Möglichkeiten, die wir wieder nicht verwerten. Unser Tor zum vermeintlichen 1:1 wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben, eine mehr als fragwürdige Entscheidung. Allerdings hatten wir auch zweimal Glück, einmal davon geht der Schuss von Wörgl an die Latte. Offene Partie in Summe, aber wir wieder ohne Punkte. Aber die Chance lebt natürlich noch!“

