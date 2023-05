Haller Löwen und Kundl auch in Runde 28 ohne Punkte

Details Montag, 15. Mai 2023 13:32

Vier Runden sind im unteren Play-off der Regionalliga Tirol noch zu spielen und die 28. Runde brachte abermals Favoritensiege. Die WSG Tirol Amateure siegen in Hall mit 2:1 und der FC Eurotours Kitzbühel hat keine Probleme beim SC Holz Pfeifer Kundl als 3:0 Sieger vom Platz zu gehen.

Ungefährdeter Dreier von Kitzbühel in Kundl

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Der SC Pfeifer Holz Kundl musste sich zu Hause dem FC Kitzbühel vor rund 400 Zuschauern mit 0:3 geschlagen geben. Individuelle Fehler in der Abwehr machten es den Gästen relativ einfach früh in Führung zu gehen. In der zweiten Minute traf Stefan Lauf zum 1:0, in Minute 25 erhöhte Maurice Entleitner auf 2:0. Kundl spielte zum Teil gut, in der Offensive ließ man allerdings die besten Möglichkeiten aus. Der dritte Treffer für Kitzbühel drei Minuten vor dem Schlusspfiff durch Christian Pauli per Strafstoß. Der Sieg der Gamsstädter war letztendlich ungefährdet und auch verdient!“

Kundl gegen Hall am 19. Mai 2023!

Es bleibt beim Duell Kundl gegen Hall – eine dieser beiden Mannschaften wird in die Abstiegsrelegation gegen den Tabellensechsten der Tirol Liga gehen müssen. Eines kann man schon sagen – der Gegner wird, wenn man sich den Verlauf der Tirol Liga anschaut, ein sehr starker sein. Aktuell hat Kundl drei Punkte mehr am Konto als Hall. Am 19. Mai 2023 um 19 Uhr kommt es bereits zum ultimativen Duell Kundl gegen Hall. Nach der Pfingstpause empfängt Kundl das Team von Wörgl, am 10. Juni 2023 ist Kitzbühel in Hall zu Gast. In der letzten Runde am 17. Juni spielt Hall in Wörg und Kundl bei den WSG Tirol Amateuren. Kundl könnte wohl mit einem Heimsieg gegen Hall am 19. Mai den Sack fast zumachen.

