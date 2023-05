Schwaz bezwingt Silz/Mötz und kommt der Regionalliga West 2023/24 sehr nahe!

Details Samstag, 20. Mai 2023 01:46

Im oberen Play-off der Regionalliga Tirol konnte sich am 19.5.2023 der SC Eglo Schwaz überraschend klar gegen den Tabellenführer SPG Silz/Mötz mit 4:0 durchsetzen. Gleichzeitig hat der Verband auch fixiert, wie die Regelung ausschauen würde, falls Kufstein das aktuelle Play-off der Regionalliga West für Tirol gewinnt. Die Auswirkungen würden sich dann faktisch durch alle Ligen des Tiroler Unterhauses ziehen.

Wir haben uns endlich vorne belohnt!

Stefan Plattner, Trainer SC Eglo Schwaz: „Ein wirklich sehr gutes Spiel von meiner Mannschaft. Der Druck war groß, es war klar, dass wir gewinnen müssen, um uns einen Platz unter den Top-3 am Ende zu sichern. Wir konnten schon in der sechsten Minute durch Christian Auer in Führung gehen. Dann war es aber doch recht zäh, die Gäste eine starke Elf. Große Erleichterung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte – das 2:0 durch Tobias Adelsberger. Mit 2:0 für Schwaz ging es in die Pause. Mit dem 3:0 in der 63. Minute – wieder durch Christian Auer – war das Spiel aber dann entschieden. Vier Minuten nach dem 3:0 das 4:0 durch Philipp Riegler. Alle Tore sehr schön heraus gespielt. Wir haben uns endlich vorne belohnt – ein extrem wichtiger Erfolg!

Für Telfs und Fügen gilt: Kufstein alle Daumen drücken!

Es ist wohl anzunehmen, dass sich Imst den dritten Platz im oberen Play-off der Regionalliga Tirol nicht mehr nehmen lassen wird und damit mit Silz/Mötz und Schwaz 2023/24 in der Regionalliga West spielen wird. Kufstein und Reichenau sind ja schon als Teilnehmer des aktuellen Play-off der Regionalliga West fix qualifiziert. Der Verband hat heute das Regelwerk (siehe nachfolgend) präzisiert, was passiert, falls Kufstein das laufende Play-off der Regionalliga West für Tirol gewinnt. Tritt dieser Fall ein, reicht auch der vierte Platz im oberen Play-off der Regionalliga Tirol für die Teilnahme an der Regionalliga West 2023/24. Telfs hat aktuell zwanzig Zähler am Konto, Fügen neunzehn, aber Fügen hat ein Spiel weniger ausgetragen. Damit bleibt Telfs am 21. Mai 2023 ab 14 Uhr wohl nichts anderes übrig, als das Heimspiel gegen Fügen zu gewinnen um die Chance auf Platz vier zu wahren.

Sechster Startplatz in der Regionalliga West 2023/2024 - Präsidiumsbeschluss

Laut §13 Abs 1c der TFV-Durchführungsbestimmungen 2022/23 hat für die Vergabe eines 6. Startplatzes in der Regionalliga West 2023/24 das Präsidium zu entscheiden. Dies trifft ein, wenn ein Verein des TFV die heurige RLW auf Platz 1 abschließt.

Um unsere Vereine darüber frühzeitig zu informieren, hat das Präsidium des TFV im Umlauf folgenden Beschluss gefasst: Den 6. Startplatz in der Regionalliga West erhält der 4. Platzierte des OPO der tt.com Regionalliga Tirol. Damit einhergehend entfällt die Relegation zwischen dem Letzten des UPO tt.com Regionalliga Tirol und dem Sechstplatzierten der HYPO TIROL Liga, was bedeutet, dass der Letzte des UPO der tt.com Regionalliga Tirol in der Liga verbleibt und der Sechstplatzierte der HYPO TIROL Liga ohne Relegationsspiel in die tt.com Regionalliga Tirol aufsteigt.

Die weitere Konsequenz daraus ist, dass auch in allen weiteren Ligen die Relegationsspiele entfallen und es somit generell keine Absteiger gibt. Um den frei werdenden Platz in den 1. Klassen aufzufüllen (kein Absteiger) wird dieser Platz per Losentscheid zwischen den Zweitplatzierten der 2. Klassen ermittelt. (Quelle: TFV homepage)

