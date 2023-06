Erleichterung pur in Kundl – nach Sieg gegen Wörgl ist Klassenerhalt fixiert!“

Details Sonntag, 04. Juni 2023 14:47

Im unteren Play-Off der Regionalliga Tirol sind die Würfel am 2. Juni 2023 gefallen. Die Haller Löwen müssen in die Abstiegsrelegation gegen die Nummer sechs der Tirol Liga. Der SC Holz Pfeifer Kundl bezwingt nämlich den SV Wörgl mit 2:1. Welche Mannschaft die Haller Löwen fordern wird, ist absolut noch nicht vorherzusagen. Die aktuellen Top-9 kommen dafür infrage. St. Johann, Kematen, Ebbs, Wacker Innsbruck, Prutz/Serfaus oder Mils sind nach dem aktuellen Stand wohl der innere Kreis der Kandidaten. Das untere Play-off der Regionalliga Tirol werden die WSG Tirol Amateure oder Kitzbühel gewinnen. Kitzbühel nach dem 2:1 Auswärtserfolg gegen die WSG in dieser Runde nur mehr zwei Punkte zurück.

Wörgl hält voll dagegen!“

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Erleichterung pur in Kundl. Mit einem 2:1 Heimsieg im Derby gegen Wörgl sichert sich der SCK vorzeitig den Klassenerhalt. Die rund 400 Besucher im Achenstadion sahen ein gutes und spannendes Derby, in dem von Beginn an klar wurde, dass es von Seiten der Wörgler keine Nachbarschaftsgeschenke geben würde. Beide Teams hatten Möglichkeiten zur Führung, bis zur Paus blieb es allerdings beim 0:0. Nach dem Wechsel wurde Kundl besser und Dominik Haaser brachte Kundl nach 73 Minuten in Führung. Aber die Gäste schlugen umgehend zurück. Torjäger Yigit Baydar glich nach 78 Minuten aus. Aber Kundl zeigte Moral und Einsatz. In der 89 Minute schickte Dominik Haaser Christopher Kern ideal auf die Reise, und dieser erzielte den 2:1 Siegtreffer. Im Stadion brachen nun alle Dämme, Riesenjubel überall, denn kurz danach war Schluss. Allerdings nicht in der Kantine, denn die Party danach dauerte recht lange.“

Roger Kühmaier, Trainer SC Holz Pfeifer Kundl: „Ein spannendes Spiel bis zur letzten Minute. Wörgl hat voll dagegen gehalten, durch den 2:1 Erfolg haben wir aber den Klassenerhalt fixiert!“

