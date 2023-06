Abschluss 2022/23: Fügen gewinnt in Imst und Telfs bezwingt Schwaz!

Details Montag, 12. Juni 2023 00:06

Am 10. Juni 2023 ist der letzte Vorhang im oberen Play-off der Regionalliga Tirol gefallen. Die Regionalliga Tirol bleibt aber Kufstein, Reichenau, Silz/Mötz, Imst und Schwaz wechseln in die Regionalliga West. In der Tirol Liga tobt ein dramatischer Kampf um fünf weitere Plätze in der Regionalliga Tirol 2023/24. Fügen, Telfs, die WSG Tirol Amateure, Kitzbühel, Wörgl, Kundl und Hall oder die Nummer sechs der Tirol Liga werden daran teilnehmen dürfen. Das 5:2 von Fügen beim SC Sparkasse Imst und der 4:2-Sieg von Telfs gegen Schwaz in der letzten Runde des Play-off waren nur mehr das Auslaufen in die traditionell kurze Sommerpause. Imst blickt schon auf das vorletzter Juliwochenende – Start des ÖFB Cup 2023/24!

Coach von Imst mit Blick voraus – Ende Juli ÖFB Cup 1. Runde!

Bernhard Lampl, Trainer SC Sparkasse Imst: „Mit der gestrigen, leider nicht so erfolgreichen Partie, haben wir dennoch eine für die Mannschaft und für den Verein erfolgreiche Saison beendet.

Wir haben gemeinsam den Cuptitel in Mayrhofen und den Supercup in Brixen (ST) geholt und wir haben unser Hauptsaisonziel Aufstieg in die Regionalliga West mit dem zweiten Platz schlussendlich auch verdient erreicht. Zum Ende der Saison heißt es auch immer Danke zu sagen.

Danke an unsere Sonja, die wir gestern vor dem Spiel verabschiedet haben. Danke liebe Sonja, für deinen Einsatz, für die Hilfe und deine tägliche Unterstützung für das Trainerteam und für die Mannschaft. Danke sage ich auch an meinen Co-Trainer Benni Köll, der eine neue Herausforderung in Tarrenz sucht. Danke für die ausgezeichnete Zusammenarbeit im letzten Jahr.

Danke auch an alle Fans, die zu unseren Spielen gekommen sind und uns stets lautstark unterstützt haben. Vielen Dank an alle, die im Verein mitgearbeitet haben und diese Erfolge mit ihrer Leidenschaft, ihrer Hingabe und ihrem Einsatz erst möglich gemacht haben. Jetzt wünsche ich euch allen eine feine, freie und erholsame Fußballauszeit und freue mich euch im Juli (21. bis 23.7.2023) wieder zu sehen, denn dann geht es eh schon wieder weiter mit der ersten Runde des ÖFB Cup!“

