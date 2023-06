Reinhard Hofer mit der Saisonbilanz des SV Wörgl

Details Dienstag, 20. Juni 2023 00:13

Sowohl die Kampfmannschaft des SV Wörgl als auch die KM2 konnte in der Saison 2022/23 die Klasse halten. Im letzten Spiel des unteren Play-off der Regionalliga Tirol gab es für Wörgl ein torloses Remis gegen den SV hall, der sich aber sicher schon auf die Abstiegsrelegation gegen den SK Ebbs fokussiert hat. Der sportliche Leiter des SV Wörgl, Reinhard Hofer, legt mit dem Ende der Saison seine Funktion zurück, wird aber dem Verein weiter mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Walter Altmann wurde bereits gezielt auf die Nachfolge von Reinhard Hofer und auf die auf ihn zukommenden Aufgaben vorbereitet. Damit bleibt der Redaktion von Ligaportal.at Tirol nur mehr, sich ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit bei Reinhard Hofer zu bedanken und ihm und seinem Nachfolger für die Zukunft alles Gute zu wünschen.

Die Spieler hatten es nicht immer leicht mit mir!

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Das letzte Spiel der KM1 gegen den SV Hall hatte starken Trainingscharakter. Wörgl spielte wie bereits in Wattens mit vielen Kaderspielern, die ihre Aufgaben ganz hervorragend lösten und deren Spielanlage zu Hoffnungen berechtigt. Die Gäste, die sich für die anstehenden Relegationsspiele am Dienstag und Samstag vorbereiten, konnten durchaus mit gefälligem Spiel gefallen. Am Ende trennte man sich mit einem gerechten torlosen Unentschieden.

In eigener Sache möchte ich mitteilen, dass ich mit der Saison 2022/23 meine Tätigkeit als sportlicher Leiter beende. Es war eine enorme Herausforderung, die aber trotz vieler Schwierigkeiten im Laufe dieser Saison für mich viele erfreuliche Erkenntnisse brachte. Mein zusammengestelltes Team erfüllte am Ende das in ihr gesteckte Vertrauen. Ich konnte bereits während der Frühjahrsrunde meinen kommenden Nachfolger, Walter Altmann, gezielt auf die auf ihn zukommenden Aufgaben vorbereiten. Für die Saison 2023/24 konnten wir gemeinsam ein gutes Team mit einer „gesunden Mischung“ zusammenstellen. Um die Leistungsträger Bevab, Kekez und Schöpf können sich die bereits vorhandenen Spieler weiter entwickeln und die bereits feststehenden Neuzugänge das Niveau der Truppe weiter anheben.

Auch die KM2 Bezirksliga-Ost Mannschaft erreichte ihr Ziel (Klassenerhalt). Die junge Mannschaft (Durchschnittsalter 19 Jahre) wird sich in der kommenden Saison weiter stabilisieren, sodass der „Nachschub“ für den Kader der KM1 gesichert erscheint. In diesem Zusammenhang möchte ich mich beim gesamten Trainerteam der KM1 (Yasar Demir und TT Thomas Ortner), sowie den Trainern der KM2 (Stefan Hofer und Alan Poussin mit Christoph Hofer) die auch die U18 „betreuten“, für die leidenschaftliche und immer faire Zusammenarbeit ganz herzlich bedanken. Die Spieler hatten es nicht immer „leicht“ mit mir galt es doch einige Veränderungen durchzuführen, am Ende aber haben alle ihre Aufgaben mit großer Anerkennung meinerseits erledigt. Ich werde dem Verein weiterhin als „Joker“ in allen Belangen zur Verfügung stehen!“

