Starke Vorstellung der Aufsteiger IAC und Völs – knapper Erfolg von Kitzbühel in Kematen

Details Samstag, 29. Juli 2023 01:31

Der Meister der Tirol Liga 2022/23 Innsbrucker AC hat die gute Form auch in die Regionalliga Tirol mitnehmen können. Das gilt aber auch für den Völser SV, das Auftaktduell eine Etage höher in der Regionalliga Tirol endet 2:2. Der FC Eurotours Kitzbühel kommt zu einem knappen 1:0 beim SV Kematen, beide Mannschaften vergeben dabei je einen Strafstoß!

Richtig cooles 2:2 zwischen dem Innsbrucker AC und Völs!

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Ein wirklich gutes Regionalligaspiel, das über 300 Fans und Zuschauer verfolgt haben. Aus meiner Sicht agierten beide Mannschaften überraschend spritzig nach der doch sehr kurzen und intensiven Vorbereitungszeit. Zunächst stand aber doch Abtasten am Programm im Duell der beiden Aufsteiger. In der 30. Minute brachte Marco Hesina die Gäste in Führung. Mit diesem 1:0 für Völs ging es in die Pause. In der 59. Minute der Ausgleich des IAC durch Michael Simic. Nun ging es hin und her, rasch wechselnde Szenen und ein sehr gutes Spiel beider Mannschaften. Ein Supertor von Marco Hesina in der 79. Minute zur Führung der Gäste – da ist unsere Verteidigung einfach zu weit weggestanden. Eine sehr starke Einzelaktion in der 87. Minute von Simon Goller brachte uns dann aber den Ausgleich. Aus meiner Sicht ein gerechtes Remis und eine wirklich coole Regionalliga Tirol Partie zum Auftakt!“

Robert Daniel Saxl, sportlicher Leiter Völser SV: „Leider zieht es sich wie ein roter Faden durch unsere Vereinsgeschichte der letzten Jahre. Als Völser SV hat man es nicht leicht bei den Schiris. Eine von spielentscheidenden Fehlern geprägte Partie ging 2:2 aus. Ich gehe jetzt nicht mehr auf jeden Fehler ein, da man ja alles online sehen kann! Spielerisch waren beide Teams durchaus auf Augenhöhe, aber ohne die krassen Fehlentscheidungen von Schiedsrichter Bramböck gewinnen wir dieses Spiel! Zu erwähnen wäre für mich nur noch das 2:1 durch Marco Hesina, welches gerne als sogenanntes Eurogoal bezeichnet wird! Ein Strahl aus 25 Metern ins Kreuzeck! Alles in allem war es ein rassiges und temporeiches Spiel und sehr unterhaltsam!“

Kematen und Kitzbühel vergeben je einen Strafstoß!

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Ein für unsere Mannschaft sehr schwieriges Spiel. Der Aufsteiger Kematen top motiviert, man sah von Beginn an, hier gibt es keine Geschenke. Kematen mit vielen weiten Bällen, auf die wir uns gut einstellen konnten. Zunächst aber doch ein Abtasten. Mit Fortdauer der Partie Vorteile für meine Mannschaft. Zwei bis drei gute Angriffe von Kitzbühel und der dritte Angriff war eine sehr schöne Kombination über mehrere Stationen und der Abschluss von Jakub Vodilka in der 34. Minute zum 1:0 für Kitzbühel. Glück für meine Mannschaft – im Gegenstoß geht ein Ball von Kitzbühel an unsere Querlatte. Wir hatten aber die Partie recht gut im Griff, 1:0 Führung zur Pause. In der 65. Minute die Großchance für meine Mannschaft per Strafstoß auf 2:0 zu erhöhen, aber der Ball geht neben das Tor. Dann eine längere Unterbrechung wegen der Verletzung eines Spielers der Gäste, Regen setzt ein und die Partie wird sehr hektisch. Kematen hat die Chance, per Elfer auszugleichen, aber auch in diesem Fall geht der Ball am Tor vorbei. Eine enge Partie, der Dreier für Kitzbühel etwas glücklich, aber in Summe aus meiner Sicht doch nicht unverdient.“

