Aufsteiger Volders ist in Fügen das klar bessere Team – St. Johann mit dominanten Auftritt gegen Wörgl

Details Samstag, 29. Juli 2023 01:58

Der FC Wacker Innsbruck musste die Aufstiegsträume in der Saison 2022/23 im Zuge der Tirol Liga beim SK St. Johann begraben. Der SV Wörgl hat zum Auftakt der Regionalliga Tirol Saison 2023/24 in St. Johann eine deutliche 0:3 Niederlage hinnehmen müssen. Auch für den gestandenen Regionalligisten SV Fügen begann die neue Saison mit einer Niederlage. 0:1 unterliegt Fügen zu Hause dem Aufsteiger FC Raika Volders, der das Spiel klar beherrscht, aber im Abschluss Schwächen zeigt. In Summe also eine ganz starke Meldung der Aufsteiger. Am Sonntag, dem 30. Juli 2023 wir die erste Runde mit den Partien WSG Tirol Juniors gegen SV Telfs (Ankick 10:30 Uhr) und Ebbs gegen Kundl (Ankick 17:30 Uhr) abgeschlossen.

Megaerfolg für Aufsteiger Volders in Fügen!

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Ein absoluter Megaerfolg für meine Mannschaft zum Auftakt der Meisterschaft. Es hätte oder eigentlich es muss, höher ausgehen als der 1:0 Erfolg am Ende. Im Abschluss waren wir heute nicht wirklich effektiv, aber wir waren die klar bessere Mannschaft. Viermal sind wir allein auf das Tor der Heimelf gezogen, der Goalie von Fügen war der beste Mann der Hausherren, das sagt eigentlich alles. Fügen hatte nur zu Beginn der Partie eine sehr gute Möglichkeit, da konnten wir den Ball noch im letzten Moment auf der Linie klären. Unseren Treffer hat Matteo Braconi in der 40. Minute erzielt. Ein absolut verdienter Erfolg gegen einen Titelfavoriten auswärts, ich denke, das hat heute jeder so gesehen!“

Coach von St. Johann verliert geplante Langzeitwette bereits in der Auftaktpartie!

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Wir haben bereits zur Halbzeit mit 2:0 geführt. Stefan Pfannhauser in der 19. und Axel Krimbacher in der 37. Minute waren die Torschützen. Beide Treffer nach sehr schönem Umschaltspiel. Der dritte Treffer in der Nachspielzeit durch Stephen Akomeah. Der klare Erfolg gegen den gestandenen Regionalligisten Wörgl zeigt uns ganz deutlich, dass wir bei unserer Arbeit die richtigen Hebel angesetzt haben. Wörgl hatte eigentlich keine einzige konkrete Möglichkeit. Ein Auftakt nach Maß! Besonders freut mich aber, dass ich bereits beim Auftaktspiel eine Wette verloren habe, die eigentlich als Langzeitwette gedacht war!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei