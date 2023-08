Mitreißendes Derby zwischen St. Johann und Kitzbühel vor toller Zuschauerkulisse!

Details Sonntag, 13. August 2023 00:46

Zum Schlagerspiel der dritten Runde der Regionalliga Tirol pilgerten über 1000 Zuschauer und Fans in das Koasastadion in St. Johann. Der SK St. Johann blieb in den letzten neun Heimspielen siegreich, der FC Eurotours Kitzbühel beendete diese Serie mit einer starken Vorstellung. Kitzbühel gewinnt mit 2:0 und setzt sich auf Tabellenplatz fünf. Neuer Tabellenführer ist Fügen, die bereits am Freitag den SK Ebbs mit 4:2 besiegen konnten. Die Top-5 Fügen, Ebbs, WSG Tirol Juniors (3:0 gegen Volders), Kundl und Kitzbühel halten nun bei sechs Zählern. Bereits am kommenden Montag, dem 14.8.23, geht es mit Runde vier weiter.

Jede Menge Highlights!

Alois Neumayr, ligaportal.at: „Dritte Runde der Regionalliga Tirol und St. Johann bzw. Kitzbühel können sich endlich nach knapp elf Jahren wieder auf ein Bezirksderby freuen! Knapp Tausend Menschen sahen diese Party zu und dieses Derby bot viele Highlights!Zwar hat St. Johann drei Mannschaftsstützen aus Kitzbühel geholt, dies half jedoch nicht im Spiel. Kitzbühel und St. Johann starten beide gleich gut, doch nach knapp fünfzehn Minuten übernimmt Kitzbühel das Kommando im Spiel. Beide Mannschaften mit guten Chancen auf die Führung, wobei Kitzbühel durch Oliver Harandt in der 37. Minute das erste Tor erzielt, der Ball geht allerdings glücklich ins Netz der Heimelf. Kitzbühel hätte in Halbzeit eins schon den Deckel zumachen können, doch St. Johann verteidigte gut.St. Johann wechselt in der Halbzeit drei neue Spieler ein, um frischen Wind in die Mannschaft zu bekommen. Jede Menge Highlights waren zu sehen. Goalieparaden, harte Zweikämpfe, Tormöglichkeiten – ein höchst attraktives Derby. In Minute 62 macht Raffael Kogler den Deckel für Kitzbühel drauf - eine gute Vorlage von Jakub Vodilka geht dem Treffer voraus!“

Selbstzufriedenheit wurde zum Verhängnis!

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Kitzbühel ist der verdiente Derbysieger in diesem Spiel. Nach neun Heimsiegen in Folge wurde uns die Selbstzufriedenheit zum Verhängnis. Unsere Gäste waren giftiger, griffiger und wollten den Sieg viel mehr als wir. Schade, dass unsere Serie ausgerechnet gegen Kitzbühel riss, aber wir werden aus dieser Niederlage lernen und unsere Lehren daraus ziehen. Als Aufsteiger sind wir mit vier Punkten aus drei Spielen aber absolut im Soll und lernen von Spieltag zu Spieltag dazu, um uns weiterzuentwickeln!“

Dieser Sieg geht absolut okay!

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Eine ganz tolle Kulisse für dieses Derby! Beide Mannschaften haben sich für dieses Derby natürlich sehr viel vorgenommen, uns ist es aber besser gelungen, die Vorgaben umzusetzen. Wir konnten den Spielaufbau früh stören und uns gelang auch in der 37. Minute die Führung. Leider konnten wir nicht sofort nachsetzen – Lattentreffer und ein extrem starker Goalie der Heimelf verhinderten das 2:0. Von St. Johann waren auch zwei sehr gute Konterattacken zu sehen. In der zweiten Halbzeit brachte St. Johann drei frische Kräfte. Wir haben gut weiter gespielt, fanden aber in drei bis vier Konterangriffen nicht die richtige Lösung im Abschluss. Dann ist aber doch noch das 2:0 gefallen und ab diesem Zeitpunkt war klar, dass wir den Dreier nicht mehr hergeben werden. St. Johann hat alles nach vorne geschmissen, aber es entstand für unser Tor nicht mehr wirklich eine Gefahr. Dieser Sieg geht absolut okay!“

