Blutjunge WSG Tirol Juniors bezwingen auch Volders klar!

Details Montag, 14. August 2023 01:44

Da kommt einiges nach bei der WSG Tirol. Die WSG Tirol Juniors haben auch in der dritten Runde der Regionalliga Tirol überrascht und dem FC Raika Volders einen dynamischen Fight geliefert. Die Juniors die klar bessere Elf und auch der Erfolg fällt mit 3:0 klar aus. Keine Zeit zum Durchschnaufen! Bereits am 14. und 15. August 2023 wird die vierte Runde gespielt. Der Schlager steigt in Kitzbühel – die WSG Tirol Juniors sind am 15.8. um 17:30 Uhr zu Gast. Heiß auch die Duelle zwischen Volders und dem IAC, Wörgl und Völs und Ebbs empfängt den SK St. Johann. Fügen ist in Kematen zu Gast und Kundl in Telfs.

Durchschnittsalter 19,2 Jahre!

Manuel Ludwiger, Trainer WSG Tirol Juniors: „Meine Mannschaft dominierte das Derby gegen Volders über die gesamte Distanz und belohnte sich mit dem 3:0-Sieg für die gezeigte Leistung. Bereits in der dritten Minute tankte sich Renato Babic über die Seite durch, seine Hereingabe wurde im Strafraum nur knapp verfehlt. Sieben Minuten später hatte Severin Weyrer das 1:0 am Fuß, sein Schuss ging nur knapp am langen Pfosten vorbei. In der 18. Minute gingen wir schließlich verdient in Führung. Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite verwertete Renato Babic die Hereingabe von Mathew Collins. Volders war in der Folge das ein oder andere Mal über Standards gefährlich. In Minute 35 erhöhte der erst 17-jährige Moritz Hupfauf auf 2:0. Abermals wurde über die rechte Seite kombiniert. Fünf Minuten später blieb ein klares Elfmeterfoul an Moritz Hupfauf ungeahndet, somit ging es mit 2:0 in die Pause.

Nach der Pause tauchte Volders in Person von David Haller gefährlich im Strafraum auf, das Spiel wurde aber weiterhin von meiner Mannschaft kontrolliert. Nach der ein oder anderen liegen gelassenen Chance sorgte der drei Minuten vorher eingewechselte Raphael Rauch nach Vorarbeit von Yannick Vötter für das 3:0. In der Folge brachten die Jungs den Sieg sehr routiniert über die Zeit, das 4:0 wurde von Volders-Tormann Leon Schulte mit guten Paraden verhindert. In den Schlussminuten hatte Volders noch zwei Chancen nach Eckbällen.

Alles in allem bin ich sehr stolz auf meine junge Mannschaft, die mit einem Durchschnittsalter von 19,2 Jahren angetreten ist. Es war ein sehr dominanter Auftritt und ein absolut verdienter Derbysieg!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei