Völs gibt in Wörgl 3:0 aus der Hand!

Details Mittwoch, 16. August 2023 13:09

Auch nach der vierten Runde der Regionalliga Tirol bleibt es in der Liga sehr eng. Platz eins und zehn trennen nur drei Punkte. Einen gewaltigen Satz nach oben in der Tabelle macht der SV Telfs mit einem 1:0 Erfolg gegen Kundl. Telfs liegt nun auf Platz zwei, der Tabellenführer WSG Tirol Juniors nach den ersten Runden nun keine Überraschung mehr. Die Juniors holen ein torloses Remis in Kitzbühel. Auch Volders verbessert sich mit einem 3:2 gegen den IAC auf Platz vier, Kematen holt mit einem überraschenden 3:2 gegen Fügen die ersten Punkte. Völs liegt in Wörgl schon 3:0 voran, ein vergebener Elfer und tolle Moral der Heimelf bringen aber am Ende mit einem 3:3 nur einen Punkt. Ebbs gegen St. Johann musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes wegen sintflutartiger Regenfälle abgesagt werden.

Unglaubliche Moral der Mannschaft!

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Ein Spiel mit Seltenheitswert. Das Ergebnis und die Torfolge sprechen Bände! Die Gäste hatten eine 3:0 Führung und mussten sich am Ende noch mit einem Unentschieden zufriedengeben. Die Völser präsentierten sich in Wörgl mit gekonntem Konterspiel. Die Halbzeitführung ging voll in Ordnung.

In der zweiten Halbzeit das gewohnte Bild. Wörgl mit mehr Ballbesitz, aber mit kaum zwingenden Aktionen. Zweimal sorgte jedoch der eingewechselte Weissbacher für Gefahr, zunächst verwehrte ihm SR Gschliesser nach einem Foul den Elferpiff und anschließend reagierte Tormann Sukiasyan, bei seiner Direktabnahme nach „Stanglpass“ von Flörl, mit tollem Reflex.

Der Knackpunkt im Spiel kam in der 76. Minute, als die Gäste einen Elfmeter in die Wolken droschen und im Anschluss daran dann Vukovic auf 1:3 verkürzte. Danach standen die Gäste unter Druck, verloren ihre Ordnung und mussten dann in der 90. durch Hundögger per Kopf sowie kurz vor dem Ende noch den Ausgleich zum 3:3 durch Weissbacher, wieder per Kopf hinnehmen.

Eine unglaubliche Moral unserer Mannschaft, die angeführt von unserem Kaptiän Dino Bevab und Drazen Kekez, niemals aufgab und am Ende noch mit einem Punkt belohnt wurde“.

Wörgl : Völs 3:3 (0:2)

Tore: 0:1 (15. ET Skribo), 0:2 Hesina (27. FE), 0:3 Gruber (67.), 1:3 Vukovic (83.), 2:3 Hundögger (90.), 3:3 Weissbacher (90+4).

SR: Gschliesser, 250 Zuschauer

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.