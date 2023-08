Kantersieg von Völs gegen Volders – Fügen holt Dreier in Kundl

Details Samstag, 19. August 2023 01:14

Der SV Fügen hat sich nach den ersten drei Spielen der 5. Runde der Regionalliga Tirol an die Tabellenspitze gesetzt. Ein sicherlich verdienter, aber hart erkämpfter 1:0-Sieg in Kundl. Auf Platz zwei setzt sich der Völser SV mit einem überraschend klaren 5:0 Erfolg gegen den FC Volders. Am Samstag, dem 19.8.2023, hat um 15 Uhr Kitzbühel beim IAC die Chance, mit einem Dreier die Tabellenführung zu übernehmen. Das gilt aber auch am Sonntag für die WSG Tirol Juniors im Heimspiel gegen Ebbs (Ankick 10:30 Uhr) und für den SV Telfs, der um 17 Uhr den SV Wörgl zu Gast hat.

Völser SV gegen Volders nicht zu bremsen!

Alexander Pfurtscheller, Trainer Völser SV: „Heute hat meine Mannschaft als Kollektiv eine ganz starke Leistung gezeigt. Wir haben die Gäste von Beginn an unter Druck gesetzt und dominiert. Vor dem ersten Treffer in der 19. Minute hatten wir schon einige Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Der erste Treffer ist dann Marco Hesina per Strafstoß gelungen, knapp vor der Pause das 2:0 durch Marco Hesina. Das 3:0 kurz nach der Pause durch Marco Brindlinger hat uns zusätzlich begünstigt, da wir dadurch noch mehr Sicherheit gewonnen haben. Am Ende ein klarer 5:0 Erfolg durch einen weiteren Treffer von Johannes Kinzner und einem Eigentor der Gäste. Wir haben das Spiel beherrscht und sind spielerisch extrem gut aufgetreten!“

Knapper Erfolg – aber verdient!

Armin Knab, Co-Trainer SV Fügen: „Die erste Halbzeit verlief eher ausgeglichen. In der Offensive eigentlich kaum zwingende Möglichkeiten, wir hatten zwei Halbchancen. Zudem sehr körperbetont, Hauptschauplatz das Mittelfeld. In der zweiten Halbzeit haben wir dann aber das Kommando übernommen. Kundl ist tiefer gestanden und der Druck unserer Mannschaft wurde größer. Nach einem Eckball in der 59. Minute, der sehr scharf getreten wurde, lenkt ein Spieler der Heimelf den Ball ins eigene Tor. Kundl hat alles probiert, um offensiv Druck zu entwickeln, aber wir haben eigentlich nichts zugelassen und immer gut weg verteidigt. Dann hatten wir auch das 2:0 am Fuß, aber es blieb bei der knappen Führung. Am Ende ein sehr sicherer Sieg, da die Verteidigung sehr stark agiert hat. Ein verdienter Sieg, obwohl er natürlich sehr knapp ausgefallen ist!“

