Kematen nach Sieg in St. Johann wieder in der Spur – Ebbs gewinnt bei den WSG Tirol Juniors

Details Dienstag, 22. August 2023 01:04

Unglückliche späte Niederlage für die WSG Tirol Juniors in der 5. Runde der Regionalliga Tirol. Der SK Blitzschutz Pfister Ebbs holt sich einen 2:1 Erfolg und erobert Tabellenplatz drei. Die Spitzengruppe ganz eng beisammen – Leader Telfs, Fügen, Ebbs, Völs und Kitzbühel trennen nur zwei Punkte. Der SV Kematen macht beim SK St. Johann drei Punkte und kann sich damit ein wenig vom Tabellenende lösen. Die Schlager der kommenden Runde sind wohl Volders gegen Telfs am 25.8.23 um 18 Uhr und Kitzbühel gegen den Völser SV am 26.8.23 um 16 Uhr.

Kematen siegt in St. Johann!

Der SV Kematen hat den Schalter umgelegt. Ein wichtiges Duell in den unteren Tabellenregionen gegen den SK St. Johann konnte mit 4:2 gewonnen werden. Kematen geht in der 30. Minute durch Maximilian Plattner in Führung und legt kurz vor der Pause nach – 2:0 durch Manuel Kovatsch. Hoffnung für St. Johann kurz nach der Pause – das 1:2 durch Christian Paule. Die Vorentscheidung in der 69. Minute – 3:1 für die Gäste durch Sam Abfalterer und sieben Minuten vor Schluss macht Maximilian Plattner mit dem 4:1 alles klar. St. Johann kann in der Nachspielzeit durch Christian Pauli auf 2:4 verkürzen.

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Die Derbyniederlage steckte uns noch in den Köpfen. Wir wussten, dass diese Saison ein Lernprozess für unsere vielen jungen Spieler wird. Wir werden auch aus diesem Spiel lernen und weiterhin an uns arbeiten!“

WSG Tirol Juniors analysieren die Heimniederlage gegen Ebbs

In der Sonntagsmatinee gegen den SK Ebbs mussten unsere Juniors eine späte 1:2-Niederlage hinnehmen. Cheftrainer Manuel Ludwiger vertraute gegen den Aufsteiger auf dieselbe Startelf wie beim 0:0-Unentschieden unter der Woche in Kitzbühel. Bei Temperaturen weit über 30 Grad Celcius im Gernot Langes Stadion sahen die rund 180 Zuschauer:innen einen munteren Beginn beider Mannschaften. Dindl auf Seiten der Ebbser (5‘) setzte das erste Ausrufezeichen des Spiels, sein Freistoß verfehlte den Kasten von WSG-Keeper Schermer am Ende aber deutlich. Nur zwei Minuten später die erste nennenswerte Torchance unserer Burschen. Der aktuell in Hochform agierende Renato Babic verpasste einen Collins-Querpass von der rechten Seite um Zentimeter. Im Gegenzug dann die Ebbser Führung: Kapitän Marcel Schmid verwertete eine Jirka-Hereingabe von rechts eiskalt (8‘). Danach mussten sich unsere Juniors etwas schütteln, ehe durch einen Vötter-Weitschuss (19‘) eine Drangphase unserer Grün-Weißen eingeleitete wurde. Ebbs-Torhüter Guglberger parierte zwei Abschlüsse von Wanner (21‘ & 28‘) sehenswert, einmal scheiterte unser Mittelfeldakteur per Volleyschuss am Aluminium (23‘). In Minute 29 war es erneut Guglberger, der einen Geris-Freistoß aus 18 Metern aus dem Kreuzeck fischen konnte. Kurz vor der Pause war es abermals der von den Profis abgesandte Thomas Geris, sein Abschluss wurde allerdings in letzter Sekunde von der Linie gekratzt (45‘). (Quelle: WSG Tirol homepage)

