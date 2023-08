Volders überrascht gegen Telfs und St. Johann in Fügen!

Details Samstag, 26. August 2023 01:46

Eine Liga, in der jeder jeden schlagen kann! Der SV Fügen geht sicherlich als Favorit in das Spiel der sechsten Runde der Regionalliga Tirol zu Hause gegen den SK St. Johann verliert aber am Ende dann überraschend und deutlich mit 1:4. Ebenfalls überraschend der klare 3:0 Erfolg des FC Raika Volders gegen den SV Telfs. Damit macht Telfs einen Riesensprung in der Tabelle nach oben und stößt den Gegner Telfs aufgrund des gewonnen direkten Duells von der Spitze. Volders dürfte die Tabellenführung allerdings nicht behaupten können, denn am Samstag treffen um 16 Uhr Kitzbühel und Völs aufeinander, am Sonntag um 17 Uhr ist der IAC in Ebbs zu Gast. Bereits am Freitag konnte außerdem der SV Kematen ebenso überraschend die WSG Tirol Juniors mit 2:1 besiegen und Wörgl gewinnt gegen Kundl mit 2:0.

Volders hat gegen Telfs die Niederlage in Völs schon vergessen!

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Eine brutal gute Reaktion auf das 0:5 in Völs in der letzten Runde. Ab der ersten Minute ist meine Mannschaft extrem cool aufgetreten. Sehr stabil, aber auch die Gäste sind natürlich eine sehr starke Elf. In der 25. Minute die Führung durch Jakob Triendl per Strafstoß. Kurz vor der Pause hatten wir am Fünfer noch die Großchance auf das 2:0. Zwei sehr gute Mannschaften, die wirklich Fußball spielen wollen, sind sich heute gegenübergestanden. In der 52. Minute ist uns dann das vorentscheidende 2:0 durch Fabian Wessjak gelungen. Zwei Minuten vor Schluss kann Gorgy Ayckbourne noch auf 3:0 stellen. So eine Niederlage wie das 0:5 in der letzten Runde, das muss man erst mal im Kopf verarbeiten. Ein Kompliment der gesamten Mannschaft für die heutige Vorstellung, ein absolut verdienter Sieg!

Doppelpack von St. Johann in Fügen ist die Vorentscheidung!

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Die Führung nach siebzehn Minuten durch Andreas Lovrec war verdient. In der 36. Minute haben wir dann aber durch einen abgefälschten Weitschuss von Florian Bischofer das 1:1 bekommen. In Folge das Spiel sehr ausgeglichen, Chancen auf beiden Seiten auf den Führungstreffer. In der zweiten Hälfte sind wir aber ganz klar die bessere Mannschaft. Die Vorentscheidung ein Doppelpack in der 73. und 77. Minute durch Andreas Lovrec und Christoph Bader. Den Schlusspunkt setzt Bruno Perisic in der 88. Minute. Ein verdienter und klarer 4:1 Erfolg in Fügen!“

