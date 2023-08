Paul Schneeberger und Alois Neumayr analysieren Kitzbühel gegen Völs

Details Montag, 28. August 2023 17:00

Der FC Eurotours Kitzbühel hat nach der sechsten Runde der Regionalliga Tirol die Tabellenführung übernommen. Das 5:1 gegen den Völser SV gibt aber nicht ganz den Spielverlauf wieder, denn über weite Strecken war es ein Duell auf Augenhöhe. Tabellenführer nach Verlustpunkten ist allerdings Relegationsaufsteiger Ebbs. Das Heimspiel gegen den SK St. Johann musste auf den 30. August 2023, Ankick 19:30 Uhr, wetterbedingt verschoben werden.

Sieg eventuell ein Tor zu hoch!

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „In der ersten Hälfte war es eine hart umkämpfte Partie mit sehr hohem Tempo. Zwei bis drei gute Möglichkeiten für uns, im Gegenzug Konter der Gäste, die für Bauchweh gesorgt haben. In der zweiten Hälfte haben wir umgestellt, mehr Druck und Power und das verdiente 1:0 in der 53. Minute durch Sebastian Lazzeri. Ich habe gedacht, das wird den Knoten lösen, aber mehrere Rettungsversuche waren am Ende vergebens, das 1:1 konnte nicht verhindert werden. Johannes Kinzner macht in der 63. Minute das 1:1. Kurz darauf aber das 2:1 durch Sebastian Lazzeri und ab diesem Zeitpunkt waren wir die bessere Elf. Andreas Wörndl, Diminik Plattner und Raffael Kogler haben noch getroffen. Vielleicht um ein Tor zu hoch, aber absolut verdienter Erfolg für meine Mannschaft. Wir wollten unbedingt den Dreier machen und das ist uns dann auch gelungen!“

Alois Neumayr: „Durch die Hitze war in Halbzeit eins nicht wirklich viel los, einige Chancen gab es auf beide Seiten, aber nichts Sehenswertes oder Gefährliches. Kitzbühel geht in Minute 53 durch Sebastian Lazzeri in Führung, nach einem langen Ball auf Lazzeri kann Eberl den Kopfball zwar abwehren, doch Lazerri kann per Nachschuss einschieben. Knapp zehn Minuten später der Ausgleich durch Johannes Kinzner, da Kitzbühel den Ball nicht aus dem 16er raus bekommt, nachdem mehrere Versuche binnen ein paar Sekunden nicht konsequent und erfolgreich sind. Danach kam Kitzbühel immer besser ins Spiel, Minute 66 die erneute Führung durch Lazzeri, Andreas Wörndl in der 81. mit dem Befreiungsschlag! Durch Dominik Prantner und Raffael Kogler in Minute 88 und 93 noch das Ergebnis auf 5:1 hochgeschraubt!“

