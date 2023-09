SK St. Johann gewinnt auch in Kundl – Kitzbühel verteidigt mit glücklichem Sieg in Telfs Tabellenführung

Details Samstag, 02. September 2023 01:20

Monsterprogramm für den SK St. Johann – am 30. August 2023 ein 1:0 Erfolg beim SK Ebbs im Nachtrag und 48 Stunden darauf ging es zum SC Holz Pfeifer Kundl. St. Johann läuft zwar in Hälfte zwei am letzten Zahnrad, wehrt sich aber defensiv sehr geschickt und gewinnt am Ende mit 3:0. Platz zwei in der Tabelle punktgleich vor Volders, die dem SV Wörgl keine Chance lassen und 4:0 gewinnen. Für den FC Eurotours Kitzbühel geht es am Ende doch noch aus, um die Tabellenführung in der Regionalliga Tirol zu verteidigen. Ein Luckypunch in der Nachspielzeit zum 2:1 Erfolg beim SV Telfs.

St. Johann bricht physisch ein – gewinnt aber in Kundl klar!

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Für meine Mannschaft war das die letzten Tage natürlich eine brutale Challenge. Am Mittwoch der Nachtrag in Ebbs mit dem 1:0 Erfolg und heute das Auswärtsspiel in Kundl. Kundl hat uns erwartungsgemäß alles abverlangt. In der 23. Minute konnten wir durch einen abgefälschten Schuss von Stephen Owusu Akomeah in Führung gehen. Ansonsten haben wir offensiv vom Gegner kaum etwas zugelassen. In der zweiten Hälfte sind wir physisch eingebrochen, das kann man so ganz klar sagen. Und das war auch verständlich mit dem zweiten Spiel binnen 48 Stunden. Wir konnten uns aber defensiv sehr gut wehren und ein Eigentor von Kundl in der 80. Minute war dann die Vorentscheidung zu unseren Gunsten. In der 86. Minute das 3:0 durch Maximilian Seeber – der Sieg definitiv um ein Tor zu hoch ausgefallen. Kundl kam aber kaum zu Möglichkeiten, der dritte Auswärtssieg in Folge bringt uns Tabellenplatz zwei eins. Das ist natürlich eine tolle Bilanz nach sieben Runden!“

Coach von Kitzbühel: „Glücklicher Sieg in Telfs!“

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „In der ersten Hälfte war es zunächst ein Abtasten beider Mannschaften. Unsere Führung war eigentlich keine echte Torchance. Ein Pass in den Strafraum, der Ball geht von Sebastian Lazzeri ganz komisch an die Stange und ins Tor der Heimelf. Sicherlich ein etwas glückliches Tor. In Folge hatten wir zwei bis drei gute Kontermöglichkeiten, aber auch Telfs kam zwei bis dreimal gefährlich vor unser Tor. Viele Möglichkeiten auf beiden Seiten, aber es geht für meine Mannschaft mit einer 1:0 Führung in die Pause. In Hälfte zwei rasch wechselnde Szenen, aber keine konkrete Tormöglichkeit. Der Schiedsrichter war achtzig Minuten sehr gut, im Finish aber dann sehr turbulent. In der 87. Minute ein weiter Ball von Telfs auf Tobias Parth und es steht 1:1. In der Nachspielzeit dann der Luckypunch von meiner Mannschaft von der linken Seite aus kurzer Distanz zum 2:1 durch Andreas Wörndl. Ein am Ende ein glücklicher Sieg für meine Mannschaft in einem in Summe ausgeglichenen Spiel!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.