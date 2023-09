Innsbrucker AC und Kematen teilen Punkte – klarer Erfolg von Volders in Wörgl!

Details Montag, 04. September 2023 00:58

Ganz bittere schwere Verletzung von Simon Gatscher vom SV Kematen beim 1:1 im Spiel der siebenten Runde der Regionalliga Tirol gegen den Innsbrucker AC. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol wünscht alles Gute und baldigste Genesung! Der FC Raika Volders lässt beim SV Wörgl nichts anbrennen und gewinnt mit 4:0. Damit trennen die Top-4 Kitzbühel, St. Johann, Volders und Ebbs in der Regionalliga Tirol zwei Punkte. Vier Punkte hinter Leader Kitzbühel Telfs, Kematen und die WSG Tirol Juniors, die am Sonntag Fügen mit 3:1 besiegen.

Volders war in Wörgl der Chef am Platz!

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Ein absolut verdienter Erfolg, wir waren von der ersten Sekunde an der Chef am Platz. Wörgl kam eigentlich zu keinen konkreten Möglichkeiten. Unsere Führung in der 23. Minute per Strafstoß durch Jakob Triendl war natürlich noch ein zusätzlicher Auftrieb. In der 35. Minute nach einer Ecke ein Gestocker vor dem Tor der Heimelf und David Haller gelingt das 2:0. So ging es in die Pause. In der 79. Minute konnten wir bei einem Solo nur mehr per Foul gestoppt werden, Christoph Mössmer verwandelt den Strafstoß zum 3:0. Das 4:0 eine starke Einzelaktion von Matteo Braconi in der 88. Minute!“

Schwere Verletzung beim 1:1 zwischen dem IAC und Kematen

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Wir sind sehr gut in die Partie gestartet, waren die bessere Elf in der ersten Hälfte. Absolut verdient die Führung in der 14. Minute durch Florian Jünemann. Acht Minuten später aber ein Missverständnis in unserer Defensive und David Bucher nützt diese zum 1:1. In Folge ist das Spiel nicht mehr wirklich berauschend – von beiden Mannschaften. Wir hatten noch einen Lattenschuss in der 80. Minute, aber auch Kematen kam zu einer großen Möglichkeit. Ich denke, das 1:1 passt am Ende!“

Spielanalyse des SV Kematen: „Auswärtspunkt, Premierentor und schwere Verletzung! Ein Wechselbad der Gefühle gab es gestern für unsere Blues. Erst egalisierte David Bucher mit seinem Premierentreffer die 1:0 Führung des Innsbrucker AC, was auch gleichzeitig den Endstand bedeutete Gratulation an unseren David für das erste Goal im Dress der Blues! Dann erwischte es leider Simon Gatscher mit einer Knieverletzung sehr schwer. Meniskus, Kreuzband, Seitenband, richtig schlimm! Er wurde bereits in der Privatklinik Hochrum - Sanatorium der Kreuzschwestern erfolgreich operiert, jetzt beginnt der lange Weg zurück. Dafür wünschen wir unserem Simon die nötige Ausdauer und einen guten Heilungsverlauf! Mit dem einen Punkt bei den starken Innsbruckern können wir gut leben. Unsere Jungs halten momentan bei zehn Punkten und die Vorbereitung auf das Derby gegen den Völser SV hat längst begonnen!“ (Quelle: SV Kematen facebook)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.